Donald Trump propone a Tim Cook para sustituir a Jensen Huang en la dirección de Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el exdirector ejecutivo de Apple, Tim Cook, debería ocupar el puesto de CEO de Nvidia tras la renuncia inmediata de Jensen Huang.

A través de un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario respaldó la trayectoria del ejecutivo saliente y propuso directamente al exlíder de la fabricante del iPhone para asumir el mando de la compañía de semiconductores.

Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: Tim Cook, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!", escribió Trump en su publicación.

Cook dejó el cargo de director ejecutivo de Apple en septiembre pasado tras 15 años al frente de la empresa, pasando a desempeñarse como presidente ejecutivo de su junta directiva.

Durante el año pasado, Cook mantuvo una relación cercana con la Casa Blanca e incluso obsequió al mandatario una placa montada sobre oro de 24 quilates tras comprometer una inversión de 100 mil millones de dólares para la fabricación en territorio estadounidense.

Ante la renuncia de Jensen Huang, el consejo de administración de Nvidia designó a su directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina mientras se lleva a cabo la búsqueda de un sucesor permanente tanto dentro como fuera de la organización.

Huang, cofundador de la tecnológica que lideró durante 33 años, ha sido uno de los principales aliados de Trump en Silicon Valley desde el inicio de su segundo mandato y un promotor constante de la flexibilización de controles para exportar chips avanzados al mercado chino.

El pasado lunes, el propio Trump confirmó haber conversado con Huang, señalando que el ejecutivo le aseguró desconocer por completo los presuntos nexos de espionaje de la mujer con la que estuvo vinculado.

Con información de Reuters