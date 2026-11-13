Frenan despegues desde aeropuertos mexicanos rumbo a EU tras caída en control de tráfico aéreo

Todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos deberán permanecer en tierra hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de operaciones, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló que la disposición deriva de las fallas registradas en los sistemas de comunicación de diversos centros de control de tránsito aéreo en Estados Unidos, situación por la cual la Administración Federal de Aviación (FAA) implementó restricciones temporales como medida preventiva de seguridad operacional.

“Como parte de estas medidas, se solicitó que todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanezcan en tierra hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de los vuelos”, precisó la AFAC.

La autoridad aeronáutica mexicana recomendó a los pasajeros con itinerarios hacia territorio estadunidense mantenerse atentos a los canales oficiales de sus respectivas aerolíneas y de los aeropuertos correspondientes para conocer el estatus de sus operaciones.

Subrayó que mantiene coordinación permanente con las autoridades involucradas para informar oportunamente sobre el restablecimiento del servicio.

Antes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) había alertado a través de sus redes sociales sobre las afectaciones en las rutas programadas desde y hacia Estados Unidos, exhortando a los viajeros a verificar directamente con sus líneas aéreas posibles cambios o demoras.

El contexto de la parálisis aérea en Estados Unidos

La orden de frenar los despegues desde México ocurre luego de que la FAA dictara una suspensión nacional de todas las salidas de vuelos en Estados Unidos debido a un problema de comunicación que afectó a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta —tras un primer cierre registrado en Chicago—.

De acuerdo con la agencia estadunidense, las aeronaves que ya se encontraban en el aire pueden aterrizar con normalidad, mientras que los vuelos internacionales se gestionan caso por caso.

Según datos del portal especializado FlightAware, la contingencia provocó retrasos o cancelaciones en cerca de siete mil vuelos.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que técnicos de la FAA investigan el origen del fallo en un sistema que arrastra problemas de conectividad, equipos obsoletos y escasez de controladores —razón por la cual la Casa Blanca y la FAA solicitaron este mismo viernes 30 mil 100 millones de dólares adicionales al Congreso para su modernización, tras los 12 mil 500 millones aprobados el año pasado—.

La paralización de este viernes representa apenas la segunda suspensión nacional de despegues en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, teniendo como único antecedente reciente el freno ocurrido en enero de 2023 durante menos de dos horas.