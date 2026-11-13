AICM reporta afectaciones en vuelos desde y hacia Estados Unidos por restricciones aéreas

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que los vuelos programados desde y hacia Estados Unidos registran afectaciones, como consecuencia de las restricciones aplicadas a las operaciones aéreas en aquel país.

A través de sus redes sociales, la terminal aérea capitalina alertó a los usuarios sobre el impacto en la programación de rutas transfronterizas derivado de dichas disposiciones.

“Ante la información sobre las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones”, señaló el AICM.

Las autoridades aeroportuarias emitieron un llamado preventivo dirigido a quienes tienen previsto viajar entre la capital mexicana y territorio estadunidense, con el fin de evitar contratiempos en las terminales.

“Por ello, recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el AICM y destinos estadunidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario”, detalló la terminal.

Subrayó que mantendrá el monitoreo continuo sobre el desarrollo de la medida y su impacto en la conectividad aérea: “La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y a sus repercusiones en las operaciones aéreas”, concluyó.

¿Qué pasó con los vuelos en Estados Unidos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dictó este viernes una suspensión nacional de todas las salidas de vuelos, tras registrarse un fallo en las comunicaciones que afectó a los centros de control de tráfico aéreo en todo el país y provocó la interrupción de miles de desplazamientos.

La disposición implica que las aeronaves que ya se encuentran en el aire pueden aterrizar con normalidad, pero aquellas que permanecen en tierra tienen prohibido despegar.

De acuerdo con el servicio de seguimiento aéreo FlightAware, cerca de siete mil vuelos sufrieron retrasos o cancelaciones a raíz de esta paralización a escala nacional, mientras que la FAA precisó que los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso.

“La FAA emitió una suspensión de las salidas en todos los aeropuertos de Estados Unidos, a raíz de un problema de comunicación que afecta a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Entregaremos actualizaciones inmediatas a medida que dispongamos de más información”, informó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Poco antes de emitir la orden, la agencia federal había detenido el tráfico aéreo en Chicago debido a fallas de comunicación similares, advirtiendo que todo el tráfico de salida debía permanecer en tierra hasta nuevo aviso.

Esta interrupción representa la muestra más reciente de la presión que enfrenta el sistema de control de tráfico aéreo estadunidense, el cual arrastra fallos en sus equipos, problemas de conectividad y escasez de controladores mientras la FAA intenta renovar una infraestructura considerada obsoleta.

Aunque el año pasado el Congreso aprobó 12 mil 500 millones de dólares para su modernización, este mismo viernes la FAA y la Casa Blanca solicitaron a los legisladores otros 30 mil 100 millones de dólares adicionales.

La contingencia de este viernes constituye la segunda suspensión nacional de todas las salidas aéreas en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001; el único antecedente similar tuvo lugar en enero de 2023, cuando la FAA frenó todos los despegues nacionales durante menos de dos horas.