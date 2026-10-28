Acusa EU a 24 personas presuntamente ligadas al Cártel de Sinaloa; líderes operaban desde prisión

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles la presentación de cargos contra 24 personas señaladas por presuntamente formar parte de una organización de narcotráfico relacionada con el Cártel de Sinaloa, dedicada a distribuir fentanilo y cocaína en el centro de Tennessee.

De acuerdo con el fiscal federal para el Distrito Medio de Tennessee, Braden H. Boucek, la red también habría lavado millones de dólares mediante operaciones financieras y el traslado clandestino de efectivo hacia personas en México que presuntamente les proporcionaban los estupefacientes.

Las autoridades estadounidenses identificaron a Humberto Morales, de 34 años, y José Martín Pérez, de 30, como dos de los presuntos integrantes de mayor rango. Ambos habrían mantenido el control de las actividades del grupo desde centros penitenciarios de Tennessee.

Boucek afirmó que la acusación busca dejar claro que estar en prisión o actuar desde otro país no impide que las autoridades federales investiguen y persigan a quienes presuntamente trafican drogas.

Una estructura coordinada desde “La Oficina”

Según la investigación, la organización operaba bajo la dirección de personas ubicadas en México y otros lugares, desde donde coordinaban las actividades en nombre del Cártel de Sinaloa. Los integrantes se referían a esta estructura como “La Oficina”.

A través de la aplicación de mensajería Signal, los presuntos miembros organizaban las operaciones con la intención de evitar ser detectados por las autoridades. Los clientes realizaban sus pedidos mediante esa estructura, que se encargaba de negociar los precios y establecer los puntos de entrega.

Posteriormente, “La Oficina” coordinaba a los mensajeros y a las personas responsables de vigilar los almacenes donde se guardaban las drogas, con el objetivo de completar la distribución.

La acusación sostiene que la red recurría a distintas medidas para dificultar las investigaciones. Entre ellas se encontraba la sustitución frecuente de mensajeros y automóviles, algunos registrados a nombre de terceras personas e intercambiaban las placas de los vehículos.

Cuando las autoridades localizaban o detenían a alguno de los presuntos integrantes, otros miembros trasladaban las drogas, las armas y el dinero a escondites para intentar impedir que fueran decomisados.

Además del tráfico de estupefacientes, el grupo habría utilizado transacciones financieras y el contrabando de efectivo para enviar recursos a sus supuestos proveedores en México.

Quiénes son las 24 personas acusadas

Entre los señalados figuran Humberto Morales, conocido como “Pelón”, “Homie”, “Big Homie” y “Jefe”; José Martín Pérez, alias “JR” y “Junior”; Magdiel Pina Ramirez, identificado como “Big Show” y “Menique”, y Chason Lipscomb, conocido como “Kilo”.

La lista también incluye a Roger Dale Floyd, alias “Crow”; Eric Colon; David Joseph Kelsey; Héctor Alexis Rodríguez Sánchez, conocido como “Toly”; José Pablo Gachuz-Zamora y José Antonio Araujo-Rivas.

Los demás acusados son Montay Batey, Monterrey Batey, Danielle Nuno, Tynerick D. Turner, Reginald Dante Samuels, Jesús Alberto Vázquez Rodríguez, José Cano Alonso —también identificado como Heriberto Alonso Sánchez—, Geovany José Rápalo Hernández, José Antonio Olivas-Ávila, Juan Ramón Padilla Torres, Johnny Mason, Quanshala Harper, César Carrillo Polina y Hannah Ireland Thornton.