Detienen a nueve mexicanos en EU por presuntos robos a trenes vinculados al Cártel de Sinaloa

Nueve ciudadanos mexicanos fueron detenidos en San Bernardino, California, por su presunta participación en una organización criminal relacionada con el Cártel de Sinaloa y dedicada al robo de mercancías transportadas por tren, informó el Departamento del Sheriff del condado.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos estarían vinculados con una serie de atracos a trenes de carga de la compañía Burlington Northern Santa Fe (BNSF).

Las detenciones se realizaron el viernes pasado, cuando agentes ejecutaron una orden de registro en una vivienda ubicada en East 35th Street, en San Bernardino. Durante el operativo localizaron mercancía presuntamente robada cuyo valor supera los 333 mil dólares.

Entre los productos asegurados había altavoces JBL, dispositivos y accesorios Logitech, artículos de Victoria’s Secret, calzado de Nike y New Balance, así como herramientas de la marca Husky.

En el inmueble también fueron incautadas cuatro armas semiautomáticas, un dron utilizado presuntamente para labores de vigilancia, dinero en efectivo y herramientas que habrían servido para abrir los contenedores de carga.

Además, los agentes encontraron fentanilo que, según las autoridades, estaría destinado a la venta, así como cuatro vehículos relacionados con robos recientes.

Los arrestados fueron identificados como José Navarrete, de 24 años; Brian Iran Fontes-Carrillo, de 27; Mauro Ruiz-Medina, de 30; Pastor Pena-Lerma, de 43; Alfredo Covarrubias-Navarrete, de 24; José Alfredo Castillo-Baca, de 24; José Ismael Palafox-Bernal, de 18; César Daniel Navarrete-Martínez, de 31, y Cristian Erubiel Navarrete-Zapien, de 23 años.

Los nueve fueron ingresados en prisión mientras enfrentan cargos por presunto robo de propiedad ferroviaria y posesión de una sustancia controlada en relación con un arma de fuego.