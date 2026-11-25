Por Alvise Armellini

Cerca de 60 sacerdotes en Italia fueron declarados culpables y condenados a prisión por abusos sexuales a menores entre 2001 y 2021, y se denunciaron 880 casos de abusos, según reveló este miércoles un informe encargado por la Conferencia Episcopal Italiana.

La Iglesia católica mundial lleva décadas sacudida por escándalos relacionados con sacerdotes pedófilos y el encubrimiento de sus delitos, lo que ha dañado su credibilidad y le ha costado cientos de millones de dólares en indemnizaciones.

En Italia, la Iglesia ha sido criticada por su reticencia a afrontar el problema en comparación con países como Francia, España o Alemania, donde informes independientes han sacado a la luz delitos sexuales generalizados cometidos por clérigos durante largos periodos.

El informe italiano presentado este miércoles abarca 378 casos denunciados a las autoridades eclesiásticas entre 2001 y 2021, con 880 incidentes distintos en los que están implicados 356 presuntos agresores y 385 víctimas. Según el informe, 123 de los presuntos agresores fueron denunciados ante la justicia italiana y, de ese total, 57 recibieron sentencias definitivas y fueron condenados a penas de prisión.

El informe señala asimismo que 218 sacerdotes fueron sancionados por la Iglesia y que alrededor del 70% de ellos fueron declarados culpables. De los 356 presuntos agresores, 87 habían sido expulsados del sacerdocio o suspendidos temporalmente de su ministerio, 39 se habían jubilado y 67 habían fallecido.

Alrededor del 70% de las víctimas denunciadas eran varones, y los chicos de entre 14 y 17 años eran los más expuestos. En cerca del 80% de los casos, los presuntos abusadores eran reincidentes, y algo menos del 30% de los abusos denunciados se referían a actos sexuales.

Estos delitos revelan un mal que se ha extendido por toda la Iglesia: debemos llamarlo por su nombre y reconocer su atrocidad", declaró en un comunicado el cardenal Matteo Maria Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana.

Los autores del informe, el Istituto degli Innocenti di Firenze —una agencia de protección de la infancia— y una unidad de la Universidad de Bolonia, señalaron que su trabajo dista mucho de ofrecer una visión completa de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero en Italia.