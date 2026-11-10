Crimen organizado acecha a sacerdotes católicos y pastores evangélicos

El crimen organizado acecha a sacerdotes católicos y pastores cristianos evangélicos. La extorsión, el asesinato, el cobro de piso a iglesias y el secuestro exprés de ministros de culto son esquemas que han llegado a las congregaciones religiosas.

A la fecha, tres sacerdotes católicos se encuentran desaparecidos, presuntamente sustraídos por el crimen organizado: Santiago Álvarez Figueroa, Carlos Órnelas Puga y Francisco Núñez Martínez, según el registro del Centro Católico Multimedial (CCM), dirigido por el sacerdote Omar Sotelo.

A finales de octubre fue encontrado con vida el padre Clemente Morales Topete en Culiacán, Sinaloa, quien fue secuestrado con el objetivo de que brindara información de un grupo criminal rival al de sus captores.

La Diócesis de Culiacán confirmó el 1 de noviembre que el sacerdote fue golpeado, quemado y amenazado de muerte durante los tres días que un grupo de personas desconocidas lo mantuvo privado de la libertad, luego de ser reportado como desaparecido el pasado 24 de octubre.

La Iglesia advirtió que las acciones de seguridad han sido insuficientes para devolver la tranquilidad a Culiacán después de más de dos años de violencia, en medio de la guerra interna entre el Cártel de Sinaloa.

En una carta circular, firmada por el obispo Jesús José Herrera Quiñónez y el secretario canciller Ramón Alberto Ibarra Ayala, la Diócesis detalló que sus agresores le exigieron información que no podía proporcionar.

El religioso, de 67 años y párroco de la iglesia Cristo Resucitado, continúa bajo observación médica con una evolución favorable, aunque su recuperación requerirá tiempo, cuidados y acompañamiento integral.

En entrevista con Excélsior, el sacerdote paulino Omar Sotelo señaló que la violencia del crimen organizado no es exclusiva de una zona del país o está dirigida a una congregación religiosa en particular, sino que se ha ido replicando en distintas regiones en los últimos años.

A muchos sacerdotes les dicen: 'o coopera o le llenamos su parroquia de muertitos. Hay una un ambiente de impunidad en las zonas en los que muchos sacerdotes trabajan en donde inclusive trabajan en tierra de narcotraficantes'", relató.

El director del CCM dijo que las acciones del crimen contra los ministros de culto tienen como objetivo imponer su control en la población, socavando la acción de los pastores y su prédica, con el objetivo también de reclutar a más jóvenes.

Esto es muy grave porque la narcocultura trae como objetivo el engañar o tratar de meterse en el corazón de los jóvenes y de los niños, asimila que el narcotráfico es rentable, aspiracional y muchos chicos quieren ser narcotraficantes", advirtió.

Sotelo Aguilar hizo llegar al papa León XIV, a través del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, en octubre pasado, un resumen ejecutivo del informe sobre el acoso del crimen organizado al clero mexicano, que el centro presentará en enero próximo.

Extorsión

El pasado 4 de noviembre, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, llamó desde la Basílica de Guadalupe a poner fin al cobro de piso, al desplazamiento forzoso y la extorsión en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

“Madre, quiero decirte que me sigue preocupando la inseguridad y la violencia que vivimos en nuestra diócesis. Sé que todo México está pasando por la misma situación, pero eso no es consuelo para mí. Me duele ver familias desplazadas que emigran por miedo a que les arrebaten la vida. Me duele tanto la extorsión que nos va conduciendo a la pobreza extrema. Me duelen tanto los jóvenes que ingresan a los grupos del crimen organizado, digo a los grupos porque son muchos", refirió.

La extorsión a la población o a las iglesias se replica en todo el país, según el CCM.

En su último reporte Violencia contra Sacerdotes, Religiosos e Instituciones de la Iglesia Católica en México, correspondiente a 2025, se consignan 900 casos de extorsión a iglesias católicas, sacerdotes y laicos que auxilian en labores parroquiales de 2018 a la fecha.

En el mismo período, se consignan 13 asesinatos de sacerdotes, a los cuales, si se suma el último ocurrido en 2026 contra Román de la Cruz Hernández, se contabilizan 14 ministros de culto católico asesinados.

En el documento también se da cuenta de tres sacerdotes desaparecidos: Santiago Álvarez Figueroa, de la diócesis de Zamora, cuyo paradero se desconoce desde el 29 de diciembre de 2012; Carlos Órnelas Puga, de la Diócesis de Ciudad Victoria, quien no ha sido visto desde el 3 de noviembre de 2013; y Francisco Núñez Martínez, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, desaparecido el 7 de febrero de 2025.

El padre Sotelo Aguilar dijo a este diario que la extorsión a parroquias católicas, el robo de arte sacro o el asesinato de sacerdotes no responde a una persecución religiosa como en la Guerra Cristera, pero acusó la permisibilidad de las autoridades para que ocurra.

El director del CCM comentó que, a raíz de los actos de acoso por parte de los grupos delictivos, se ha adelantado el horario de las misas nocturnas para cerrar temprano los templos, a fin de que los feligreses regresen lo antes posible a sus casas.

Han dispuesto ciertas medidas de seguridad, a partir de muchos eventos que empezaron a haber, se tuvo que cambiar horarios y cerrar las puertas de las iglesias temprano", comentó.

Templos y pastores

Pastores cristianos evangélicos han sido asesinados u obligados a abandonar sus comunidades, particularmente en Chiapas.

El caso más reciente fue el del pastor Ángel González, guía de la congregación cristiana Calvary Chapel, quien fue asesinado junto con su esposa el pasado 15 de octubre. Ambos fueron atacados a balazos en el exterior de su domicilio, en Irapuato, Guanajuato.

Este hecho se suma al de Pantelhó, Chiapas, donde en 2024 fue asesinado Juan Hernández Gómez, tras ser acribillado en plena vía pública en la región de los Altos.

Posterior al crimen, se dio el desplazamiento forzado de cientos de familias tzotziles cristianas en las comunidades de Pantelhó y Chenalhó.

Asimismo, en Chicomuselo, Chiapas, el pastor Mateo González y su esposa fueron ejecutados en 2023 en la comunidad de Las Canastas.

La organización cristiana Puertas Abiertas señaló que los líderes de las iglesias evangélicas en zonas controladas por cárteles en México sufren presiones y extorsiones constantes como el cobro de piso, y aquellos que se niegan a pagar o realizan actividades comunitarias que apartan a los jóvenes de las células criminales enfrentan represalias.

La presencia generalizada y extendida de grupos criminales en México pone a muchos cristianos en peligro, especialmente a aquellos que valientemente buscan oponerse a la criminalidad", señala la asociación civil en su página web.

Durante 2026, diversas alianzas y agrupaciones de pastores cristianos evangélicos han señalado que dentro de los grupos delictivos se tiene la falsa percepción de que los templos manejan grandes sumas de dinero.

Debido a que el delito se comete principalmente mediante llamadas telefónicas, las autoridades y líderes de culto no suelen revelar los nombres de los templos afectados para preservar la seguridad de los feligreses.

Entre los casos, documentan que en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Unidad de Asuntos Religiosos del municipio reportó que entre tres y cuatro iglesias locales han enfrentado intentos de extorsión en lo que va del año.

La Confederación Nacional Evangélica de México, la Coalición Internacional de Apóstoles de México y la Sociedad Bíblica Unida han levantado la voz de manera conjunta tras la extorsión o secuestro de asistentes de pastores.

En 2024 en Chiapas, la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula, a través de su presidente Gamaliel Fierro Martínez, informó sobre el cierre o suspensión de actividades de forma temporal de más de 100 templos.