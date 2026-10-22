Abogados de Christa Pike revelan mejorías de salud tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Christa Pike, la mujer condenada a muerte en Tennessee que sobrevivió a dos inyecciones letales el pasado 30 de septiembre, presenta avances en su recuperación física y ha mejorado su capacidad para hablar, informó el medio estadounidense TMZ.

De acuerdo con el reporte, Pike ya puede caminar por su cuenta y formar oraciones completas, lo que le permite comunicarse con mayor claridad. Su abogado señaló que la mujer continúa mostrando avances, aunque todavía no se ha determinado el alcance de las posibles secuelas del procedimiento fallido.

Tras el intento de ejecución, Pike quedó inconsciente y fue trasladada a un hospital, donde permaneció varios días. Su evolución física ha sido favorable, pero los médicos mantienen bajo observación su estado cognitivo y psicológico.

Según su abogado, podría transcurrir un mes o más antes de que los especialistas tengan un diagnóstico claro sobre los posibles efectos permanentes que pudo sufrir.

La recuperación de Pike se produce después de que se conocieran detalles sobre la respuesta de emergencia durante el intento de ejecución.

De acuerdo con grabaciones de llamadas al 911 citadas por TMZ, las autoridades penitenciarias tardaron 31 minutos en confirmar que la solicitud de asistencia médica era legítima. La demora habría estado relacionada con una confusión entre el personal de la prisión y los equipos de emergencia.

El incidente derivó en cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para ejecutar la pena de muerte y la atención médica proporcionada a la condenada.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió la aplicación de las penas de muerte mientras se realiza una revisión independiente del procedimiento fallido.

Christa Pike recibió la pena capital por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. El caso se convirtió nuevamente en tema de atención pública tras el intento fallido de ejecución del pasado septiembre.