Desconectan sitios de gobierno de Reino Unido, Francia y Japón; emiten alerta de ciberseguridad

Una alerta global de ciberseguridad llevó a gobiernos, empresas y organizaciones de distintos países a desconectar temporalmente sitios web y servicios digitales para proteger sus sistemas ante una vulnerabilidad crítica en PHP, una tecnología utilizada ampliamente para desarrollar páginas de internet.

En Reino Unido, 32 servicios gubernamentales quedaron fuera de servicio y otros cuatro presentaron interrupciones parciales, según informó la baronesa Lloyd, subsecretaria parlamentaria del Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte Digital, ante la Cámara de los Lores.

La funcionaria explicó que las interrupciones fueron consecuencia de medidas preventivas adoptadas mientras se implementan las actualizaciones de seguridad necesarias.

Añadió que el gobierno británico actuó antes de que se divulgara públicamente la vulnerabilidad y que el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) coordinó acciones con empresas especializadas para preparar parches y otras medidas de mitigación.

Como parte de la respuesta, se enviaron alrededor de 50 mil notificaciones a empresas y organizaciones para informarles sobre las acciones que debían tomar.

NCSC advierte sobre el alcance de la vulnerabilidad

Ollie Whitehouse, director de tecnología del NCSC británico, calificó el incidente como un evento de magnitud sin precedentes y advirtió que sus efectos podrían sentirse en distintas regiones del mundo.

Sin embargo, señaló que hasta el momento no había indicios de intrusiones exitosas por parte de piratas informáticos. También indicó que comenzaban a recibir confirmaciones de que las organizaciones afectadas estaban atendiendo las recomendaciones de seguridad.

Whitehouse consideró posible que ocurran incidentes similares en el futuro, mientras que la baronesa Lloyd advirtió que las herramientas avanzadas de inteligencia artificial utilizadas para identificar vulnerabilidades también podrían incrementar las amenazas si son aprovechadas con fines maliciosos.

¿Qué países han tomado medidas?

Además de Reino Unido, varios países han desconectado temporalmente portales gubernamentales y otros servicios públicos como medida preventiva ante la vulnerabilidad.

En Alemania, el proveedor federal de servicios informáticos ITZBund suspendió temporalmente varios sitios web, aunque no se considera que se hayan registrado incidentes de seguridad relacionados con estas medidas.

Finlandia también desconectó servicios web públicos del gobierno como medida de precaución, sin que la interrupción se atribuyera a una filtración de datos. En República Checa, la autoridad nacional de ciberseguridad recomendó suspender temporalmente el sitio web gubernamental para instalar los parches necesarios.

En Francia, las páginas de varias prefecturas, oficinas administrativas del gobierno, fueron desconectadas mientras se esperaba una solución de seguridad para el marco PHP utilizado.

Las interrupciones en Países Bajos alcanzaron sitios públicos como el del Puerto de Rotterdam, el portal gubernamental Overheid.nl, la federación nacional de futbol KNVB, páginas de los principales partidos políticos y de varios hospitales.

En Japón, la Agencia Nacional de Impuestos, el Ministerio de Finanzas y la Agencia Meteorológica suspendieron temporalmente algunos de sus servicios.

Las autoridades continúan supervisando la situación y aplicando medidas para reducir los riesgos mientras se distribuyen las actualizaciones de seguridad.