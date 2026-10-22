Ordenan a Trump comparecer por demanda por difamación contra la BBC

Un juez federal de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump que preste declaración antes del 11 de diciembre en el marco de la demanda por difamación que interpuso contra la BBC, a la que exige 10 mil millones de dólares por daños y perjuicios.

La orden fue emitida por la jueza magistrada Enjoliqué Lett, después de que los abogados de la cadena británica solicitaran que se obligara al mandatario a comparecer, al acusarlo de retrasar el proceso judicial.

Charles Tobin, abogado de la BBC, señaló que, cuando faltaban dos meses para concluir el periodo de presentación de pruebas, la defensa aún no había podido interrogar a Trump bajo declaración.

Según Tobin, ambas partes habían acordado que el presidente compareciera el 16 de octubre, pero la cita fue cancelada por supuestos “asuntos de importancia nacional”. El abogado sostuvo que ese día Trump se encontraba haciendo campaña política en Georgia.

La jueza advirtió que el mandatario deberá cumplir con el plazo establecido o podría enfrentar sanciones, entre ellas el desechamiento de la demanda, a menos que el periodo de presentación de pruebas se extienda más allá del 18 de diciembre.

Trump busca retrasar su comparecencia

La BBC solicitó la intervención judicial la semana pasada, luego de que Trump cancelara la fecha acordada para su declaración. La cadena sostiene que el presidente intenta aplazarla hasta enero de 2027.

El mandatario presentó la demanda en diciembre pasado contra la emisora pública británica, a la que acusa de difamación y de incurrir en prácticas comerciales engañosas e injustas por la edición de un documental titulado Trump: Una segunda oportunidad.

El caso se centra en un documental que incluyó fragmentos del discurso que Trump pronunció ante sus seguidores el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio de Estados Unidos.

La BBC reconoció que los realizadores editaron partes del discurso de manera que podían dar la impresión de que Trump incitaba directamente a la violencia. La cadena ofreció disculpas por la edición, mientras que su director y su principal ejecutivo de noticias dimitieron.

Sin embargo, la emisora ha rechazado las acusaciones de difamación y mantiene su oposición a las exigencias económicas del presidente estadounidense.