Obispos piden conmutar la pena de muerte a Christa Pike tras sobrevivir a una inyección letal

Los obispos católicos y episcopalianos de Tennessee emitieron un llamamiento ecuménico conjunto para pedir al gobernador Bill Lee que conmute la pena de muerte de Christa Pike, tras el fallido intento de ejecutarla en dos ocasiones el 30 de septiembre.

En su declaración, fechada el 1 de octubre, los prelados reconocieron la gravedad del asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido por Pike en 1995, y el sufrimiento de su familia, pero sostuvieron que la justicia no requiere otra muerte.

"Sin embargo, exigir cuentas no tiene por qué requerir otra muerte", escribieron los obispos.

Tal acto no niega la justicia. Declara que la justicia no tiene por qué convertirse en venganza y que el Estado de Tennessee puede elegir la moderación, la dignidad humana y la misericordia", agregaron en el mismo documento.

Organizaciones religiosas refuerzan el llamado contra la ejecución

Krisanne Valliancourt Murphy, directora ejecutiva de Catholic Mobilizing Network, instó a la sociedad estadounidense a no normalizar este tipo de hechos.

"No hay nada normal en quitar una vida, y los acontecimientos horripilantes de la noche del miércoles nos recuerdan eso", declaró Valliancourt Murphy.

"La Iglesia enseña que la pena de muerte es 'inadmisible' porque toda vida humana es sagrada, sin importar el daño que una persona haya causado o sufrido, y porque tenemos formas más eficaces de proteger a la sociedad", añadió la directora de la organización.

El papa León XIV ya había respaldado los esfuerzos para abolir la pena capital en un videomensaje dirigido a un evento en la Universidad DePaul, en abril de 2026.

El derecho a la vida es el fundamento mismo de todos los demás derechos humanos. Por esta razón, solo cuando una sociedad protege la santidad de la vida humana podrá florecer y prosperar", afirmó el pontífice.

El abogado de Pike exige la conmutación inmediata

El abogado de Pike, Randy Spivey, reveló que su clienta se encuentra en estado crítico y recibe atención médica para salvarle la vida, tras sobrevivir a dos dosis de pentobarbital.

"Tras haber soportado más de 20 años en régimen de aislamiento y un intento de ejecución mediante inyección letal, Christa ha sufrido un castigo mayor que el de cualquier otra persona en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos", dijo Spivey en una rueda de prensa virtual.

"El gobernador debe conmutar la condena de Christa ahora mismo", enfatizó el abogado, luego de que Lee rechazara una solicitud de clemencia a comienzos de semana.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también pidió a Tennessee desistir de ejecutar a Pike y calificó el caso como una muestra de "múltiples razones por las que debería abolirse la pena de muerte".

Robin Maher, directora del Death Penalty Information Center, calificó la ejecución fallida de "sin precedentes" en la historia reciente de las penas capitales en Estados Unidos.

El gobernador Lee suspendió las ejecuciones programadas para el resto de 2026, incluida la de Gary Wayne Sutton, prevista para el 3 de diciembre, y ordenó una investigación independiente sobre lo ocurrido con Pike.