Vacaciones de verano dejan a Morelos una derrama de mil 978 millones de pesos.

El sector turístico de Morelos cerró el periodo vacacional de verano con un impacto económico de mil 978 millones 766 mil pesos y una afluencia total de un millón 629 mil 988 visitantes.

De acuerdo con datos del Observatorio Turístico Sostenible del estado, el flujo de viajeros registrado entre el 16 de julio y el 30 de agosto representó un incremento de 8.96% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El desglose indica que del total de personas captadas, 651 mil 995 correspondieron a la categoría de turistas, quienes pernoctaron en la entidad, generando un consumo de mil 264 millones 655 mil pesos. En tanto, 977 mil 993 fueron excursionistas, visitantes sin pernocta, y aportaron 714 millones 110 mil pesos a la economía local.

En el indicador de hospedaje, la ocupación hotelera promedio durante los fines de semana se ubicó en 63.01%, lo que equivale a un alza de 2.65 puntos porcentuales frente a los registros de la temporada de 2025.

Especial

Por zonas de mercado y segmentos específicos, los establecimientos afiliados al programa Tesoros de Morelos reportaron los índices de ocupación más elevados del estado durante los fines de semana, con 73.17%.

Estos datos permiten orientar decisiones para aprovechar la fortaleza de los fines de semana, favorecer una mayor estancia y consumo local, y ampliar las oportunidades para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios”, afirmó el funcionario estatal en un comunicado.

Productivo

Desde la perspectiva del sector privado empresarial, David Ricardo López Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Cuernavaca, confirmó la derrama económica en los comercios y establecimientos de servicios.

Especial

Fue una temporada que generó movimiento y beneficios para distintos establecimientos. Lo importante ahora es mantener la coordinación con el Gobierno de Morelos y aprovechar la información para identificar nuevas oportunidades”, externó.

En materia de infraestructura de hospedaje, Pablo Bernot Krauze, presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos (AHEM), apuntó que los niveles de demanda se mantienen concentrados en el segmento de viajes de corta estancia.

El verano tuvo resultados favorables y confirma que Morelos mantiene una demanda importante en las escapadas de fin de semana. Seguir trabajando de la mano con el Gobierno del Estado nos permitirá mejorar la oferta y la competitividad”, detalló.

La política turística impulsada por el gobierno estatal busca integrar los datos del Observatorio Turístico para ajustar las campañas de promoción y el desarrollo de producto.