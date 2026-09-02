Mexico Carbon Forum 2026: BioCarbon Cert innova en lo ambiental

La innovación en la estructuración de mecanismos en materia de sostenibilidad, gestión hídrica y biodiversidad se presentó en el Mexico Carbon Forum 2026, que arrancó ayer en Aguascalientes, donde la empresa BioCarbon Cert impulsa herramientas de cuantificación y verificación de resultados ambientales que aceleren el desarrollo económico regional bajo criterios de sostenibilidad.

Respecto al alcance de estos instrumentos, Alejandra Paredes Goicochea, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de BioCarbon Cert, señaló que el papel de la compañía en discusiones como el panel La nueva frontera de los mercados ambientales: agua, plásticos y biodiversidad, trasciende las fronteras de Latinoamérica.

“Se trata, en realidad, de un diálogo global que cobra cada vez más relevancia en las agendas públicas, en el diseño de proyectos sostenibles, en las estrategias de inversión corporativa y en los planes de sostenibilidad a mediano y largo plazo”, sostuvo la directiva respecto al dinamismo que adquiere el financiamiento y la tecnología ambiental.

El vertiginoso desarrollo de estos esquemas ha ampliado el abanico de instrumentos de capital verde disponibles para el sector privado de la región. “Esta creciente impulsa la expansión de nuevos mercados ambientales, abriendo oportunidades que antes parecían lejanas y que hoy se perfilan como ejes centrales del desarrollo económico con impacto en la transición climática justa”, afirmó Paredes Goicochea, quien profundizó durante la cumbre en las estrategias para lograr la adopción nacional e internacional de estas metodologías.

En el marco de la inauguración del foro, las autoridades locales destacaron que poner precio a las emisiones contaminantes representa una reconfiguración directa del modelo de negocios contemporáneo. “Poner precio al carbono está modificando las reglas de la economía mundial y generando recursos para financiar nuevas tecnologías, infraestructura y proyectos con la capacidad de reducir emisiones, pero lo más importante es que la economía baja en carbono también está creando valor para las personas”, aseguró Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes.

Para las dependencias federales y los organismos de regulación, la prioridad radica en encauzar la inversión privada hacia metas medibles de mitigación. Norma Munguía Aldaraca, directora general de Políticas para la Acción Climática de la Semarnat, enfatizó que ante los compromisos ambientales del país se requiere pragmatismo financiero: “Necesitamos instrumentos capaces de movilizar inversión y al mismo tiempo generar reducciones reales de emisiones a la altura de los compromisos climáticos que nuestro país ha asumido, y que además son necesarios para la viabilidad de un México próspero”.

A nivel local, los gobiernos subnacionales buscan articular marcos legales robustos que brinden certeza técnica a la emisión y verificación de activos ambientales. Sarahi Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua de Aguascalientes, puntualizó las herramientas desarrolladas en el estado, entre las que destacan el “Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, el Reglamento de la Ley de Cambio Climático, así como el Programa Sello Bajo Carbono y el Mercado Voluntario de Carbono”.

El apetito del sector institucional por activos con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) reafirma el peso que cobran los mercados regionales de carbono en las estrategias de inversión a largo plazo. Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), remarcó el rol estratégico de las entidades federativas: “Eso es muy importante para México, porque ese tema no solo debe estar en la agenda nacional de la Federación, sino que tiene que complementarse con una agenda a nivel estatal para realmente tener un alcance nacional, y en ese sentido, los trabajos que se hacen aquí en Aguascalientes son una de las referencias a nivel nacional”.

La infraestructura transaccional y las plataformas de negociación perciben una oportunidad clara para elevar la competitividad industrial mediante la adopción de estándares rigurosos de certificación. Eduardo Piquero, director general de la Plataforma Mexicana de Carbono (MÉXICO2), reconoció las perspectivas que abre el estado al afirmar que “no solamente nos sentimos en casa, nos sentimos en un lugar que es próspero, en un lugar donde existen muchas oportunidades, en un lugar donde las empresas miran al futuro y están identificando cómo volverse más competitivas”.