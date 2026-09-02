Bajar las tasas de interés requiere inflación de 3.0%: Jonathan Heath

El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, aseguró que reducir la tasa de interés de referencia requiere que la inflación se acerque de manera consistente a la meta del banco central, que es de 3.0 por ciento.

“Para poder bajar la tasa tendríamos que acercarnos a nuestra meta y nuestra trayectoria de inflación que llega a 3.0%, no solamente a fines de este año, sino ya a mediados del año entrante”, afirmó durante el podcast Norte Económico, del Grupo Financiero Banorte.

Abundó que el balance de riesgos de la inflación es al alza, “donde el factor número uno de riesgos que vemos es que todavía va a permanecer la persistencia en la inflación de los servicios, a pesar de una brecha de producto negativo, a pesar de un tipo de cambio muy favorable”.

El subgobernador reconoció que la parte que más le preocupa son los servicios alimenticios, así como los precios en educación, incluso vivienda, que están por arriba de sus medias históricos.

“Necesitamos realmente romper esta persistencia si queremos lograr nuestra meta de converger a 3.0% para fines del año entrante y quedarnos ahí”.

También señaló el problema con las expectativas de inflación, pues las previsiones de casi todas las encuestas que se levantan dan un dato muy similar, situando la inflación para fines de este año muy cerca de 4.0% y no tan diferente para fines del año entrante.

“Esto significa que, aunque nuestra meta es de 3.0%, no hemos logrado la credibilidad necesaria para que todo mundo realmente nos acompañe en pensar que la inflación va a seguir a la baja y va a converger a esa meta. Incluso las expectativas de mediano y de largo plazo también apuntan a que la inflación nunca va a converger a 3.0% y es algo que realmente es muy preocupante”, expresó Heath.

Rezago

Para el subgobernador, aunque la postura monetaria ya se encuentra en terreno neutral, sus efectos siguen transmitiéndose a la economía debido a los rezagos propios de la política monetaria.

Por ello, opinión que la actual tasa de interés de referencia, de 6.5%, es apropiada y debe quedarse ahí.

“Creo que tenemos que ver avances, ya no podemos seguir bajando tasas, yo creo que en el corto plazo por lo menos”, expuso.

El integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México también señaló que la conducción de la política monetaria considera múltiples variables, entre ellas la evolución de la inflación, las expectativas de mediano y largo plazo, la actividad económica y el entorno financiero internacional.

En particular, indicó que factores externos como las decisiones de la Reserva Federal forman parte de los elementos que el banco central monitorea para evaluar su postura monetaria.

Heath sostuvo que la política monetaria debe analizarse tanto en su dimensión absoluta como en la relativa respecto a Estados Unidos.

También destacó que actualmente el comportamiento del tipo de cambio ha permitido mantener estabilidad pese a diferenciales de tasas históricamente bajos.

En cuanto al crecimiento, el subgobernador explicó que el avance de 1.4% del PIB en el segundo trimestre representó una recuperación y el regreso a una tendencia de crecimiento lento, pero en terreno positivo.