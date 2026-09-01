México registra ingresos turísticos históricos por 18 mil 782 mdd en primer semestre

Durante el primer semestre de 2026, la captación de divisas por viajeros internacionales hacia México alcanzó un máximo histórico de 18 mil 782 millones de dólares (mdd), lo que representa un crecimiento de 0.5% en comparación con el mismo periodo de 2025. Este desempeño generó un saldo favorable en la balanza turística del país por 11 mil 473 millones de dólares, tras registrarse egresos por 7 mil 308 millones de dólares, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno.

El documento destaca que, de enero a junio, el volumen de visitantes internacionales registró un incremento de 7.7% interanual, al contabilizar 51.1 millones de personas. De este total, 24.5 millones corresponden a turistas internacionales, cifra 4.6% superior a los 23.4 millones captados en los primeros seis meses del año anterior.

En lo que se refiere a la Inversión Extranjera Directa (IED) captada por el sector turístico en el primer trimestre se alcanzó una cifra de 617.2 millones de dólares. Además, la administración destaca que en el marco de las directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025–2030 y el Plan México, las autoridades del sector conformaron la Cartera Nacional de Inversión Turística, la cual contabiliza 773 proyectos en las 32 entidades del país. Este portafolio representa un compromiso de capital superior a 42 mil millones de dólares, cifra que implica un alza de 16% en los montos de inversión y un incremento de 10% en el número de desarrollos respecto al cierre del tercer cuatrimestre de 2025.

La estrategia de promoción internacional para el periodo 2025-2026 incluyó la ejecución de 16 ferias internacionales especializadas como WTM Londres, ITB Berlín y Fitur Madrid, donde México acudió como país invitado.