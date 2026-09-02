Rentabilidad del campo es hoy el mayor desafío: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

El campo mexicano es estratégico, sin embargo, las políticas públicas actuales siguen sin garantizar su rentabilidad, alertó Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

“Aunque aporta 8.3% del Producto Interno Bruto (PIB), genera divisas, mantiene un superávit comercial y crece más que la economía, el sector agroalimentario enfrenta menor producción de granos, dependencia externa, peso apreciado y programas sin resultados productivos verificables”, destacó GCMA en un análisis sobre el tema.

Pese a que, en el Segundo Informe de Gobierno, se reconoce al campo como prioridad y se reportan avances en apoyos, fertilizantes, financiamiento, acopio y abasto social; dichos programas continúan midiendo su éxito por recursos entregados y número de beneficiarios, sin demostrar resultados suficientes en productividad, producción sostenible, comercialización y rentabilidad.

“El campo mexicano no pide depender permanentemente de subsidios. Requiere certidumbre para invertir, producir, protegerse, comercializar y obtener un ingreso rentable”, sostuvo.

De acuerdo con la firma dedicada al análisis del sector agroalimentario, el enfoque en el campo debe cambiar de transferencias a productividad; del regalo de insumos a paquetes tecnológicos; así como del acopio tardío a la comercialización antes de sembrar.

Aunado a ello se debe medir producción, sostenibilidad y rentabilidad.

Impacto cambiario

GCMA alertó que el peso fuerte puede generar efectos negativos en el campo mexicano, pues en días recientes el tipo de cambio ha alcanzado niveles por debajo de los 17.00 pesos.

“La apreciación del peso puede presentarse como una fortaleza macroeconómica porque reduce el costo en pesos de algunas importaciones. Para el sector agroalimentario, sin embargo, también constituye una debilidad”.

La fortaleza de nuestra divisa impacta al momento de exportar en dólares, pues al realizar la conversión a pesos se recibe una menor cantidad.

De tal forma que se reduce el ingreso del productor y exportador, la rentabilidad en moneda nacional, la capacidad de cubrir costos internos, los recursos disponibles para invertir y tecnificarse y la competitividad frente a otros países exportadores.

Dependencia externa

De acuerdo con GCMA, México produce únicamente 42% de los granos y oleaginosas que consume e importa 58% restante. Esta dependencia representa un riesgo frente a sequías, conflictos geopolíticos, restricciones comerciales, volatilidad internacional, interrupciones logísticas y movimientos cambiarios.

Frente a dicho panorama, nuestro país debe producir donde tenga ventajas comparativas y competitivas, pero también reducir su vulnerabilidad en granos básicos y oleaginosas.

En cuanto al T-MEC, dijo que la revisión debe preservar el libre comercio, la certidumbre jurídica y las medidas sanitarias con sustento científico.

¿Cómo debe cambiar el enfoque?

De transferencias a productividad.

Del regalo de insumos a paquetes tecnológicos.

Del precio político al ingreso objetivo transparente.

Del acopio tardío a la comercialización antes de sembrar.

De programas excluyentes a instrumentos diferenciados para todos.

De contabilizar beneficiarios a medir producción, sostenibilidad y rentabilidad.

¿Qué políticas públicas se necesitan?

Planeación de oferta y demanda.

Ingreso objetivo o precio justo.

Contratos anticipados de compraventa.

Coberturas de precios.

Financiamiento oportuno.

Seguro agrícola.

Asistencia técnica.

Reglas de calidad y entrega.

Mecanismos frente a incumplimientos.

¿Cómo afecta el superpeso al campo?