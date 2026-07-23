UIF y EU van contra red financiera ligada al CJNG; bloquean cuentas y activos.

México y Estados Unidos reforzaron sus acciones contra las finanzas del crimen organizado tras una investigación que permitió identificar y bloquear una red presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a 55 sujetos: 39 personas y 16 empresas, por su posible vínculo con una estructura financiera del grupo criminal.

Esta acción busca impedir que organizaciones delictivas utilicen el sistema financiero para mover dinero de origen ilegal y forma parte de la cooperación entre ambos países para combatir el lavado de dinero.

UIF detectó operaciones inusuales y posibles empresas fachada

Como parte de las investigaciones, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de las personas y empresas involucradas, en el que detectó diversos indicadores asociados con posibles operaciones de lavado de dinero.

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Entre los movimientos identificados destacan operaciones frecuentes en efectivo, compra de vehículos de lujo, adquisición de joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como transacciones mediante activos virtuales.

La autoridad también encontró posibles diferencias entre los ingresos declarados ante las autoridades fiscales y los recursos que circularon por el sistema financiero, lo que fortaleció las líneas de investigación.

En el caso de las empresas, la UIF detectó sociedades que habrían participado en operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características compatibles con compañías fachada o estructuras corporativas con poca o nula actividad económica aparente.

Presentan denuncia ante la fiscalía y amplían la lista de bloqueados

Como resultado de las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, incorporó a los 55 sujetos sancionados por la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), lo que impide que realicen operaciones dentro del sistema financiero mexicano.

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La UIF también añadió a ocho personas y empresas más relacionadas con la misma estructura financiera. Estos nuevos bloqueos corresponden a cuatro personas físicas y cuatro personas morales que, de acuerdo con las investigaciones, mantenían vínculos con la red presuntamente utilizada para movilizar recursos del CJNG.

Con ello, el número total de sujetos incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas en esta acción asciende a 63, entre personas físicas y empresas.

La dependencia indicó que la coordinación con autoridades nacionales e internacionales continuará en apego al marco jurídico mexicano y a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de promover políticas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.