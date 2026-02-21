Sigue esta estrategia para ganar 2000 pesos en tres meses en Cetes

Invertir en Cetesdirecto es una de las formas más seguras de hacer crecer tu dinero en México. Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) están respaldados por el Gobierno federal y sus tasas se determinan en subastas semanales realizadas por el Banco de México.

Con datos actualizados a febrero de 2026, los Cetes a 91 días —equivalentes a tres meses— ofrecen una tasa anual cercana al 7.03 por ciento, mientras que los de 182 días rondan el 7.15 por ciento y los de 364 días el 7.37 por ciento anual. Para este objetivo específico (ganar 2 mil pesos en tres meses), el plazo de 91 días es el más práctico, ya que coincide exactamente con el periodo deseado.

¿Cuánto necesitas invertir para ganar 2 mil pesos en 3 meses?

La tasa publicada (7.03 por ciento anual) debe ajustarse al periodo real de inversión. Como 91 días representan aproximadamente una cuarta parte del año, el rendimiento trimestral sería cercano al:

Ahora, si tu meta es obtener 2 mil pesos de ganancia en ese periodo, puedes calcular el capital necesario con una fórmula sencilla:

Es decir, necesitarías invertir aproximadamente 114 mil pesos en Cetes a 91 días para obtener alrededor de 2 mil pesos brutos en tres meses, considerando la tasa vigente en febrero de 2026.

Es importante recordar que los Cetes no pagan intereses periódicos como una cuenta bancaria; el rendimiento se entrega al vencimiento. Esto significa que recibirás tu capital más la ganancia una vez transcurridos los 91 días.

También debes considerar la retención de ISR sobre los intereses generados. Aunque la tasa de retención es baja, el rendimiento final neto podría ser ligeramente inferior a los 2,000 pesos estimados. Por ello, algunas personas invierten un poco más (por ejemplo, 118,000 pesos) para asegurar que, tras impuestos, la meta se cumpla.

Estrategia práctica para lograrlo sin complicaciones

Si no cuentas con el monto completo de inmediato, puedes construirlo progresivamente. Por ejemplo, si ahorras durante algunos meses hasta reunir el capital necesario, podrás colocarlo en Cetes a 91 días y cumplir la meta en el siguiente trimestre.

Otra opción es aprovechar reinversiones automáticas en Cetesdirecto. Si decides reinvertir los intereses generados, el efecto compuesto puede ayudarte a alcanzar metas mayores en el mediano plazo.

Los Cetes son considerados instrumentos de bajo riesgo, ideales para perfiles conservadores o para quienes desean metas claras a corto plazo. Aunque su rendimiento no es tan alto como el de inversiones variables (acciones o fondos de inversión agresivos), ofrecen estabilidad y previsibilidad, algo fundamental cuando se busca una meta específica en un tiempo definido.

En febrero de 2026, con tasas superiores al 7 por ciento anual, los Cetes siguen siendo una herramienta sólida para objetivos financieros concretos. Con disciplina, cálculo claro y conocimiento de la tasa vigente, ganar 2 mil pesos en tres meses es una meta totalmente alcanzable mediante este instrumento gubernamental.

Recuerda que los Cetes no pagan intereses mensuales como una cuenta de ahorro tradicional, sino que tu rendimiento se refleja al vencer el instrumento (por ejemplo, cada 91 días si eliges ese plazo). Para simular ingresos mensuales, muchos inversionistas utilizan estrategias como invertir en varios plazos escalonados, de manera que al vencimiento de uno se obtenga liquidez y pueda reinvertirse o retirarse parte de los intereses.

En la práctica, esto implica comprar varios Cetes con vencimientos escalonados (por ejemplo, uno cada mes o cada trimestre), de modo que tengas una entrada de efectivo más frecuente sin perder la seguridad de la inversión.

Por qué invertir en Cetes en 2026

Los Cetes siguen siendo una de las alternativas más seguras para quienes buscan ingresos pasivos sin asumir riesgos elevados. Al estar respaldados por el Gobierno mexicano, eliminan la incertidumbre asociada a inversiones de renta variable o instrumentos con volatilidad alta.

Además, invertir en Cetes es accesible para la mayoría de las personas, ya que puedes hacerlo desde plataformas como Cetesdirecto, sin intermediarios y con montos mínimos bajos. Aunque las tasas de rendimiento pueden ajustarse con el tiempo según la política monetaria y los resultados de las subastas del Banco de México, el panorama de 2026 muestra que los Cetes siguen ofreciendo un rendimiento competitivo frente a otras alternativas tradicionales como cuentas de ahorro estándar.

Considera que los rendimientos de Cetes están sujetos a retención de ISR, lo cual puede afectar el monto neto recibido al vencimiento. Sin embargo, con una estrategia de inversión adecuada y paciencia, puedes aprovechar este instrumento para generar ingresos adicionales consistentes sin arriesgar tu capital.