Sector aeroportuario: América Latina requerirá 178 mil mdd para inversión

La región de América Latina requerirá una inversión en infraestructura aeroportuaria de 178 mil millones de dólares para el año 2055 con el objetivo de atender el crecimiento en la demanda de viajeros, de acuerdo con proyecciones del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC).

Rafael Echavarne, director general del organismo en la región, detalló que estos requerimientos implican un flujo de capital anual estimado entre los 3 mil 400 millones y los 8 mil 700 millones de dólares para la construcción y expansión de terminales y pistas en la región.

Las estimaciones de ACI-LAC prevén que el tráfico de pasajeros en la región cerrará el año en torno a los 809 millones de usuarios. A pesar de la ralentización registrada en los últimos meses, el organismo proyecta una tasa de crecimiento de largo plazo del 3.1% anual.

En el marco de la Asamblea General Anual y Exposición Mundial de ACI, que se realiza en Lima, Perú, Echavarne adelantó que se prevé que el volumen de pasajeros en América Latina se duplicará en un periodo de dos décadas, al pasar de los niveles actuales a mil 500 millones de usuarios anuales para el año 2045.

"Estos mil 500 millones de pasajeros necesitan un espacio para ser procesados, necesitan terminales, necesitan pistas y por eso se traduce en unas necesidades de inversión de unos 178 mil millones de dólares para el año 2055", señaló Echavarne.

Respecto del panorama operativo, el directivo indicó que, aún cuando la región registró la recuperación más ágil a nivel global tras la contingencia sanitaria por covid, existen segmentos que presentan rezagos, particularmente en la aviación regional.

Rafael Echavarne, director ACI-LAC Especial

Por ejemplo, persisten terminales con niveles de tráfico inferiores a los registrados previos a la pandemia. “Esta contracción derivó en la pérdida del 20% de los pares de ciudades que se encontraban conectados en la región antes de la crisis sanitaria. Creemos que la forma más eficaz para estimular el tráfico aéreo es a través de la liberalización y desregulación del transporte aéreo. Esa es la fórmula que ha sido probada en otras partes del mundo y que nosotros queremos impulsar", afirmó el directivo.

Regulación de tarifas

En cuanto a la regulación de la industria, Echavarne abordó el esquema de cobro de tarifas aeroportuarias en los países latinoamericanos, argumentando que dichos cobros responden a marcos normativos estrictos.

“Las tarifas aeroportuarias que se cobran en la región no son establecidas de forma caprichosa por los aeropuertos, todo lo contrario, están sometidas a una regulación económica estricta. De hecho, es el regulador aeroportuario quien lo hace siguiendo criterios muy estrictos”.

Por su parte, Justin Erbacci, director general de ACI World, instó a los gobiernos y a los responsables de políticas públicas a que planifiquen el crecimiento del tráfico de pasajeros antes de que este se convierta en una crisis. “Deben modernizar los marcos que regulan el acceso al mercado y la capacidad escasa, incluidos los slots”.