La regla 40 30 20 10 es una guía para organizar tus finanzas personales cuando sientes que el dinero no te alcanza o que el mes se va sin entender en qué se gastó. No es un sistema complicado ni una fórmula reservada para expertos.

De hecho, su mayor ventaja es la simplicidad: tomar tu ingreso mensual y dividirlo en cuatro partes con objetivos claros.

Este método se utiliza con frecuencia en educación financiera básica y es recomendado por instituciones como la CONDUSEF en México o por asesores financieros independientes porque permite tener un presupuesto mensual funcional sin tecnicismos.

¿Qué es la regla 40 30 20 10 y cómo puede ayudarte a que tu dinero rinda más? Foto: Canva

¿En qué consiste la regla 40 30 20 10?

El nombre de la regla 40 30 20 10 viene directamente de cómo se reparte tu ingreso neto mensual, es decir, el dinero que realmente llega a tu cuenta después de impuestos y descuentos.

La división es la siguiente:

40% para gastos fijos

30% para gastos variables o gustos

20% para ahorro e inversión

10% para deudas o compromisos especiales

El 40%: la base de tus gastos fijos

El 40% está destinado a cubrir lo esencial. Son los gastos que permiten que tu vida funcione y que, en la mayoría de los casos, no puedes dejar de pagar. Aquí se incluyen:

Renta o hipoteca

Servicios como luz, agua, gas e internet

Transporte

Supermercado básico

Colegiaturas

Pago mínimo de deudas

Este bloque cumple una función clave: mostrarte si tu estilo de vida es sostenible con tu ingreso actual. Cuando los gastos fijos superan con facilidad este porcentaje, es normal sentir que el dinero no rinde.

En ciudades con costos elevados, como Ciudad de México, Guadalajara o Madrid, este ajuste suele ser más difícil. La regla no busca culpabilizar, sino ayudarte a identificar dónde están los principales desequilibrios.

El 30%: disfrutar el dinero sin perder el control

El 30% está pensado para todo aquello que hace más llevadera la vida. No se trata de lujos excesivos, sino de gastos que aportan bienestar y descanso. Aquí entran:

Salidas y entretenimiento

Comidas fuera de casa

Pedidos a domicilio

Suscripciones de streaming

Ropa y compras personales

Viajes cortos o planes de fin de semana

Este apartado es fundamental para que el plan funcione a largo plazo. Eliminar por completo los gustos suele llevar al abandono del presupuesto.

La regla 40 30 20 10 entiende que controlar gastos personales no significa dejar de vivir.

Además, este porcentaje permite detectar hábitos que drenan el ingreso sin notarse, como suscripciones duplicadas o gastos impulsivos frecuentes.

El 20%: el ahorro como prioridad, no como sobra

El 20% de ahorro e inversión es el componente que da estabilidad y tranquilidad financiera. Aquí se contemplan:

Fondo de emergencia

Ahorro para metas específicas

Inversiones

Ahorro para el retiro

Especialistas financieros y organismos como la OCDE coinciden en un punto clave: el ahorro debe separarse al inicio del mes. Esperar a ahorrar “si sobra” casi nunca funciona.

Si estás empezando, el primer objetivo debería ser crear un fondo de emergencia que cubra al menos tres meses de gastos básicos. Este colchón reduce el impacto de imprevistos como una enfermedad, una reparación urgente o la pérdida de empleo.

El 10%: flexibilidad para deudas y compromisos

El 10% restante es el más adaptable de la regla 40 30 20 10. Suele destinarse a:

Pagar deudas más rápido

Apoyar a familiares

Donaciones

Gastos médicos o educativos

Si no tienes deudas, este porcentaje puede sumarse al ahorro o ayudarte a cumplir una meta en menos tiempo. La clave está en asignarle un propósito claro para evitar que se diluya en gastos pequeños.

¿Qué hacer si tus números no coinciden con la regla?

Es común que, al aplicar este esquema por primera vez, los porcentajes no encajen. Esto no significa que la regla no funcione, sino que tu realidad financiera necesita ajustes graduales.

Algunas alternativas prácticas son:

Adaptar temporalmente los porcentajes, por ejemplo 50-25-15-10

Reducir poco a poco los gastos variables

Buscar aumentar ingresos para equilibrar el presupuesto mensual

Lo importante es tener una estructura que te permita dividir el ingreso mensual con intención. La claridad siempre es el primer paso para mejorar.

¿Por qué esta regla funciona para principiantes y no tan principiantes?

La regla 40 30 20 10 funciona porque simplifica decisiones complejas. No te dice exactamente qué comprar, sino cuánto puedes gastar en cada área sin comprometer tu estabilidad.

Para quienes empiezan a planificar finanzas personales, es un punto de partida claro. Para quienes ya tienen experiencia, funciona como una herramienta de revisión y ajuste.

Más que una fórmula perfecta, es un marco de referencia. Y cuando se trata de dinero, tener un marco claro marca la diferencia entre improvisar cada mes o avanzar con dirección.