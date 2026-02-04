¡Peso retrocede! Precio del dólar hoy 4 de febrero de 2026

El peso mexicano se deprecia en el arranque de la jornada de este miércoles, con lo que el precio del dólar hoy 4 de febrero de 2026 cotiza en $17.25 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.12%, a medida que el dólar estadunidense avanza frente a una cesta de divisas de referencia. En las dos sesiones anteriores, el peso acumuló un retorno del 1.3%.

Inversionistas asimilan un reporte en Estados Unidos que demostró que la nómina privada creció en enero por debajo de lo previsto. El empleo privado aumentó en 22 mil puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento revisado a la baja de 37 mil en diciembre.

Dólar hoy a peso mexicano del 4 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 4 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.39 pesos a la compra y 17.52 pesos a la venta.

- 16.39 pesos a la compra y 17.52 pesos a la venta. Banamex - 16.70 pesos a la compra y 17.64 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 17.64 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:46 horas

Con información de Reuters

vjcm