Hacienda eleva estimación de crecimiento para México; PIB podría alcanzar el 3% en 2026

Para 2026 el crecimiento de México podría alcanzar hasta el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), superando la proyección hecha en el presupuesto aprobado por el Congreso que establecía un máximo de crecimiento de 2.8 por ciento, afirmó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

En el presupuesto, el rango de crecimiento fue establecido entre 1.8 y 2.8 por ciento, que, de acuerdo con el titular de Hacienda, podría superarse con la aplicación del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030.

“Típicamente la mitad del rango, entre 2.5 y 3 sería 2.7, pero estamos con mucha certeza que la probabilidad de lograr un crecimiento cercano al 3 por ciento es muy importante. Son dos puntos porcentuales adicionales en inversión, entonces la idea es concretar de manera precisa esta inversión y debería acercarnos al 3 por ciento”, explicó Amador Zamora.

El secretario de Hacienda confió en que el PIB de México llegará a 3% en 2026. Cuartoscuro

El secretario de Hacienda comentó que parte del crecimiento del PIB que se espera tener en 2026 se debe a los 5.6 billones de pesos en inversión pública que se espera para este año en ocho sectores estratégicos:

“Vamos a acomodar los proyectos con la mejor forma de financiarlos. Las condiciones que esperamos tener de financiamiento van a ser, estamos convencidos, muy sólidas”, expuso el funcionario.

vjcm