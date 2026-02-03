¡Peso arranca el mes con ganancias! Precio del dólar hoy 3 de febrero de 2026

El peso mexicano avanza en la sesión de este martes por segunda jornada consecutiva, con lo que el precio del dólar hoy 3 de febrero de 2026 cotiza en $17.33 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una ganancia del 0.36%, a medida que el dólar estadunidense cotiza prácticamente estable frente a una cesta de divisas referenciales, mientras el mercado se mantiene atento a la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico) más adelante en la semana.

Por la mañana, Stephen Miran , gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo en una entrevista a Fox Business Network que sigue defendiendo una agresiva bajada de los tipos de interés por parte del banco central estadunidense este año.

Por su parte, el presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin , afirmó que las reducciones de tasas aplicadas hasta ahora por la autoridad han contribuido a garantizar la salud del mercado laboral, mientras la Fed intenta completar "la última milla" para devolver la inflación al objetivo del 2%.

Dólar hoy a peso mexicano del 3 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 3 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.43 pesos a la compra y 17.56 pesos a la venta.

Banamex - 16.76 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

Banorte - 16.25 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:42 horas

Con información de Reuters

vjcm