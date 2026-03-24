La comunidad de empresas americanas en México considera que la certidumbre jurídica para la inversión es clave en la revisión del Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), principalmente en sectores donde son intensivos en capital como energía, manufactura y tecnología.

“Necesitamos que existan las condiciones para seguir invirtiendo en México y también el fortalecimiento de las cadenas de suministro en Norteamérica, que debe de ser prioritario tanto para México como para Estados Unidos, en los sectores estratégicos como automotriz, semiconductores, acero, energía”, dijo Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico (AmSoc).

En conferencia de prensa Rubin subrayó que, ante la proximidad de la revisión del Tratado, México debe priorizar la generación de confianza para no dejar escapar la histórica oportunidad del nearshoring.

Para el representante de la comunidad estadounidense en México, la inversión extranjera no es un recurso garantizado por inercia, sino un capital sensible que fluye hacia donde existe seguridad legal.

“La certidumbre es lo que cualquier inversionista busca. Lo que queremos es que las reglas del juego sean claras y que no cambien a mitad del camino”, afirmó Rubin.

Con respecto a las reformas en el poder judicial, el representante de la comunidad americana reconoció que han visto un poder con mucha capacidad de trabajar con el sector privado, particularmente con el sector privado extranjero y particularmente con el sector privado estadounidense.

“Nos complace esa relación que se ha venido construyendo con el sector judicial. Definitivamente, este tema será parte de las conversaciones que se van a tener en el marco del T-MEC porque pues son puntos que los inversionistas ya habían tocado con anterioridad”, expuso.

Revisión del T-MEC demanda certidumbre jurídica para las inversiones: AmSoc Karina Tejeda

Continuidad trilateral

Sobre la posibilidad de que el T-MEC se convierta en un acuerdo bilateral, Rubin habló de la importancia de que se mantenga de forma trilateral.

El presidente de la AmSoc destacó que el T-MEC ha transformado a América del Norte en la plataforma productiva más dinámica del mundo.

“No descartamos que se vuelva un acuerdo bilateral… pero evidentemente la administración del presidente Trump está enfocado en Medio Oriente, y eso hace que la negociación del T-MEC continúe en la revisión como está señalada. Vemos una probabilidad de 40% que sea bilateral, pero continuarán el rumbo de que sea trilateral”.

Por ello advirtió que, para mantener esta ventaja competitiva frente a bloques como Asia o la Unión Europea, la integración debe profundizarse.

“Nuestra meta es fortalecer a América del Norte como una sola región. No competimos entre nosotros, competimos juntos contra el resto del mundo”.

Finalmente, Rubin presentó Enrique Huesca como nuevo CEO de la American Society, quien tiene una vasta experiencia en el sector privado y público en México y Estados Unidos.

“Su experiencia sobre innovación tecnológica, conocimiento y operación en mercados internacionales, al igual que del sector financiero público y privado de México y Estados Unidos, refuerza nuestra capacidad con American Society de seguir construyendo puentes efectivos entre el sector privado, público y la sociedad civil”, dijo.

Revisión del T-MEC demanda certidumbre jurídica para las inversiones: AmSoc Canva

Por: Lindsay H. Esquivel

Jbf