Peso cae por avance global del dólar tras datos de inflación de EU; BMV abre a la baja

El peso inició la jornada del martes con una depreciación frente al dólar estadounidense, en un contexto marcado por la publicación de datos de inflación en Estados Unidos superiores a lo esperado y por el aumento de la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente. La combinación de ambos factores fortaleció al billete verde y generó cautela entre inversionistas globales, afectando tanto al mercado cambiario como a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La divisa mexicana cotizaba en 17.2271 unidades por dólar, con una pérdida de 0.27%, después de que el índice dólar avanzara impulsado por la demanda de activos considerados refugio. El mercado reaccionó especialmente a las cifras oficiales de inflación estadounidense correspondientes a abril.

Inflación en Estados Unidos presiona al peso

Los datos difundidos durante la jornada mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos crecieron a una tasa anual de 3.8% en abril, por encima del 3.7% estimado por analistas y del 3.3% registrado hasta marzo. El incremento reforzó la percepción de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

La reacción fue inmediata en los mercados financieros. Operadores redujeron sus expectativas de posibles recortes o ajustes en las tasas de interés de la Fed antes de finalizar el año. La perspectiva de tasas elevadas por más tiempo fortaleció al dólar frente a monedas emergentes, incluido el peso mexicano.

Analistas de Monex señalaron que “el peso, así como gran parte de las divisas emergentes, cede terreno ante un dólar firme”, mientras los inversionistas permanecen atentos a la evolución del conflicto geopolítico en Medio Oriente y a la agenda internacional del presidente estadounidense Donald Trump.

Por su parte, especialistas de Banorte advirtieron que la presión alcista sobre el tipo de cambio podría continuar. Según su análisis técnico, el mercado consolidó niveles por encima de 17.13 pesos por dólar y el siguiente nivel clave se ubica en 17.32. “El rompimiento de esta referencia fortalecerá la depreciación”, indicó la institución financiera.

Crisis en Medio Oriente aumenta aversión al riesgo

El comportamiento de los mercados también estuvo condicionado por la persistente tensión en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores energéticos más relevantes del mundo. Analistas de Pepperstone afirmaron que la crisis geopolítica se ha convertido en el principal factor que influye actualmente en el comportamiento de los activos financieros globales.

El elemento dominante es la persistente crisis en el estrecho de Ormuz”, señaló la firma en un reporte difundido el 12 de mayo. La situación elevó la demanda por dólares y activos defensivos, mientras los inversionistas disminuyeron exposición a mercados emergentes.

En este contexto, el peso mexicano operó con volatilidad y llegó a cotizar en 17.2204 unidades por dólar, una depreciación de 0.23% frente al cierre previo reportado por LSEG.

Bolsa mexicana cae en apertura tras tocar máximos de un mes. Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Bolsa mexicana pierde fuerza tras máximos de cuatro semanas

La presión externa también afectó a la Bolsa Mexicana de Valores, que inició el martes con pérdidas luego de haber alcanzado máximos de cuatro semanas en la sesión anterior.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado local, retrocedía 0.36% hasta los 69,992.73 puntos. Un día antes, el indicador había tocado las 70,717.05 unidades, su mejor nivel desde el 10 de abril.

Entre las emisoras con mayores pérdidas destacaron las acciones de Quálitas, que caían 2.21% a 168.31 pesos, y los títulos de Grupo Bimbo, con un descenso de 2.04% hasta 58.11 pesos.

Analistas de GBM explicaron que los futuros bursátiles en Estados Unidos operaban a la baja, reflejando una postura más cautelosa de los inversionistas tras los récords alcanzados en Wall Street durante la jornada previa.

Mercados financieros mantienen cautela

La expectativa sobre las próximas decisiones de política monetaria en Estados Unidos seguirá siendo determinante para el comportamiento del peso y de los mercados mexicanos en las próximas semanas. Los inversionistas también monitorean de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente y su posible impacto sobre la economía global y los precios energéticos.

Expertos coinciden en que la combinación de inflación persistente, tasas elevadas y tensiones geopolíticas mantiene un escenario de volatilidad para las economías emergentes, incluido México.

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