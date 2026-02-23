¿Qué hacer si mi viaje en autobús es cancelado por bloqueos en carreteras?

Los bloqueos en carreteras de México han provocado la cancelación de corridas de autobuses y retrasos en distintas rutas. Si tu viaje en autobús es cancelado, es importante saber que como pasajero tienes derechos y puedes solicitar reembolso o compensación cuando el servicio no se presta en tiempo y forma.

Esto debes hacer si cancelan tu viaje en autobús

Cuando una línea de autobuses no puede cumplir con el servicio contratado, ya sea por bloqueos, fallas operativas o cualquier otra causa, el pasajero tiene varias alternativas:

1. Reembolso total del boleto

Si decides no viajar ante la cancelación o el retraso considerable, puedes solicitar la devolución íntegra del monto pagado.

El trámite debe realizarse directamente con la empresa y no pueden aplicarse penalizaciones si el incumplimiento es atribuible al prestador del servicio.

2. Reubicación en otra corrida

También puedes optar por que te coloquen en la siguiente salida disponible hacia tu destino, respetando el tipo de servicio contratado (económico, ejecutivo, de lujo, entre otros), sin cargos adicionales.

3. Bonificación del 20%

Profeco ha precisado que cuando el retraso es mayor a dos horas o el viaje no se realiza, el consumidor puede exigir una bonificación no menor al 20% del precio del boleto. Esta compensación es independiente del reembolso o de la reprogramación del viaje.

En caso de negativa por parte de la empresa, el usuario puede presentar una queja ante Profeco, ya sea en línea o en alguna de sus oficinas. Para ello, es indispensable contar con el comprobante del servicio.

¿A qué se tiene derecho cuando viajas en autobús?

Más allá de los bloqueos, las personas que viajan por carretera en México cuentan con derechos que las líneas de autobús deben cumplir en cualquier época del año.

Entre los principales están:

Respeto a horarios, rutas y tipo de servicio

La empresa debe ofrecer el servicio en las condiciones contratadas, incluyendo horario de salida, destino y categoría del autobús (económico, ejecutivo, de lujo, entre otros).

Seguro de viajero

Todos los pasajeros tienen derecho a un seguro durante el trayecto.

Equipaje incluido

En promedio, las empresas permiten transportar hasta 25 kilos de equipaje sin costo adicional, aunque el límite puede variar dependiendo de la línea. Es importante conservar el talón o comprobante que se entrega al documentar maletas.

¿Qué cubre el seguro de viajero en autobús?

El seguro de viajero es obligatorio en el autotransporte federal y debe activarse automáticamente al adquirir el boleto. Este seguro contempla distintas coberturas:

Gastos médicos: En caso de accidente durante el trayecto, la póliza debe cubrir la atención médica de los pasajeros lesionados.

Indemnización por fallecimiento: Si ocurre un deceso derivado de un accidente durante el viaje, los beneficiarios tienen derecho a una indemnización conforme a los montos establecidos en la póliza.

Daños o pérdida de equipaje: Si el equipaje documentado resulta dañado o extraviado por responsabilidad de la empresa, el pasajero puede reclamar una compensación.

Para hacer válidos estos derechos es fundamental contar con el boleto o comprobante de pago. Este documento debe incluir la razón social de la empresa, la fecha del viaje, el número de asiento, el origen y destino, el tipo de servicio y el precio total pagado. Sin estos datos, el proceso de reclamación puede complicarse.