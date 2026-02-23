¡Violencia tras operativo contra 'El Mencho' pega al peso! Precio del dólar hoy 23 de febrero de 2026

El peso mexicano se deprecia con fuerza tras la escalada de violencia por el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien fue detenido y murió cuando era trasladado a recibir atención médica, con lo que el precio del dólar hoy 23 de febrero de 2026 cotiza en $17.19 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.46%, a medida que el dólar estadunidense se fortalecía frente a una cesta de divisas, en medio de la persistente incertidumbre sobre el futuro de la política arancelaria de Estados Unidos.

"La aversión al riesgo se debe a que persista la incertidumbre sobre la duración e intensidad de estos eventos, lo que es negativo para el desarrollo con normalidad de la actividad económica en México", destacó Gabriela Siller, directora de análisis de la firma Banco Base, en una nota.

Dólar hoy a peso mexicano del 23 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 23 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.34 pesos a la compra y 17.47 pesos a la venta.

- 16.34 pesos a la compra y 17.47 pesos a la venta. Banamex - 16.63 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta.

- 16.63 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta. Banorte - 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta.

- 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 15.10 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:02 horas

Con información de Reuters

vjcm