¡Peso retrocede tras elección de Kevin Warsh! Precio del dólar hoy 30 de enero de 2026

El peso mexicano retrocede en la jornada de este viernes luego de que Donald Trump nominara a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal, con lo que el precio del dólar hoy 30 de enero de 2026 cotiza en $17.29 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos del país.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.43% frente al precio de referencia del jueves. Aun así, se encaminaba a culminar el primer mes del año con un rendimiento acumulado del 4%, su mejor desempeño desde abril de 2025.

La jornada además está marcada por la divulgación de cifras en Estados Unidos que mostraron una aceleración de los precios al productor en diciembre por encima de lo previsto, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses.

A nivel local se dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) creció más de lo esperado durante el cuarto trimestre. No obstante, en todo 2025 México registró su peor desempeño desde la pandemia.

Dólar hoy a peso mexicano del 30 de enero de 2026

El precio del dólar hoy 30 de enero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.47 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.47 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banamex - 16.83 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta.

- 16.83 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:42 horas

Con información de Reuters

vjcm