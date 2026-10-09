Prepárate para una emergencia de salud: ¿Cómo hacer frente a una presión económica?

Durante el mes Rosa, la conversación suele centrarse en la prevención, los chequeos médicos oportunos y la detección temprana de enfermedades. Sin embargo, hay un aspecto igualmente importante que con frecuencia pasa desapercibido: la preparación financiera para enfrentar una emergencia de salud.

Nadie espera recibir un diagnóstico complejo, sufrir un accidente o enfrentar una enfermedad que requiera tratamientos prolongados. Cuando estas situaciones ocurren, además de la preocupación por la salud, muchas familias deben hacer frente a una presión económica significativa.

Por ello, construir una estrategia de protección financiera es una decisión que contribuye tanto a la tranquilidad personal como a la estabilidad del hogar.

Los seguros

Ante este escenario, los seguros se convierten en una de las herramientas más importantes para proteger el patrimonio familiar. Su función principal es reducir el impacto económico que puede generar un accidente o una enfermedad de alto costo, permitiendo que las personas concentren sus esfuerzos en la recuperación.

No obstante, contar con una póliza no siempre es suficiente. También es fundamental conocer sus coberturas, entender conceptos como deducible y coaseguro, y revisar periódicamente que el plan contratado siga respondiendo a las necesidades personales y familiares.

La planeación

Una buena estrategia de protección financiera comienza por revisar periódicamente los seguros contratados. Las necesidades cambian con el tiempo, por lo que es importante verificar que las coberturas continúen siendo adecuadas para la etapa de vida en la que nos encontramos. También conviene conocer todos los beneficios incluidos en la póliza.

Otro paso importante es mantener organizada la información relevante. Tener accesibles pólizas, credenciales médicas, historial clínico y contactos de emergencia puede facilitar la atención cuando el tiempo es un factor crítico.

Prepárate para una emergencia de salud: ¿Cómo hacer frente a una presión económica? Canva

La protección

Cuando surge un gasto médico inesperado, las tarjetas de crédito pueden parecer una solución inmediata; sin embargo, depender exclusivamente del financiamiento puede generar una carga económica adicional en el futuro.

Por ello, la mejor estrategia suele combinar protección mediante seguros, un fondo de emergencia y una adecuada planeación financiera. De esta manera, es posible afrontar imprevistos sin comprometer otros objetivos patrimoniales.

La prevención

La detección temprana salva vidas, pero también puede disminuir significativamente los costos asociados a tratamientos complejos. Por ello, el Mes Rosa nos recuerda que el bienestar integral incluye tanto la salud física como la salud financiera.

La mejor protección es aquella que se construye antes de necesitarla. En temas de salud, la prevención y la planeación siguen siendo dos de las inversiones más valiosas para el bienestar presente y futuro de las familias.

Por: Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex