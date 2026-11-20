Area CV, firma especializada en marca personal y posicionamiento ejecutivo, obtuvo tres nuevos premios en los TORI Awards 2026, organizados por Career Directors International (CDI) https://careerdirectors.com/ . Los reconocimientos destacan su capacidad para transformar trayectorias profesionales en narrativas que proyectan liderazgo, resultados y valor diferencial.

Los TORI Awards son un referente internacional de excelencia en la elaboración estratégica de currículums, reconocidos como uno de los certámenes más prestigiosos del sector y comparados con los "Óscar" de la redacción de currículums. Sus evaluaciones están a cargo de expertos internacionales y consideran la estrategia, redacción, marca personal y presentación visual.

En esta edición, Area CV obtuvo nominaciones en nueve de las diez categorías, su mayor participación hasta la fecha. Entre 2023 y 2026, la firma acumula 11 premios y 24 nominaciones, con cuatro años consecutivos de reconocimientos.

Esta trayectoria respalda su propuesta de marca personal y posicionamiento ejecutivo para directivos latinoamericanos con proyección internacional, mediante estrategias que integran currículums, perfiles de LinkedIn y comunicación profesional para destacar el valor, la experiencia y el liderazgo de cada cliente.

En 2026, Area CV obtuvo un segundo lugar en Best High Tech Resume y dos terceros puestos en las categorías de Currículum Ejecutivo Clásico y Sector Salud.

Su metodología combina análisis de trayectoria, identificación de logros y narrativa ejecutiva para fortalecer la marca personal y el posicionamiento profesional de cada cliente.

Este enfoque cuenta con la experiencia de Renzo Maurtua-Neumann, fundador y CEO, cuya trayectoria en dirección financiera y recursos humanos aporta una perspectiva empresarial orientada a destacar resultados, liderazgo e impacto profesional.

Maurtua-Neumann ha desarrollado más de 3.000 currículums y perfiles de LinkedIn para profesionales de más de 70 países, aportando una perspectiva internacional al acompañamiento de ejecutivos latinoamericanos.

Su propuesta integra estrategia de carrera, marca personal y posicionamiento en LinkedIn, con documentos personalizados y optimizados para sistemas de selección ATS.

Este enfoque acompaña a directivos en transiciones profesionales, nuevos retos laborales y procesos de fortalecimiento de su visibilidad en el mercado.

La firma agradeció a Career Directors International, Laura DeCarlo, Gayle Howard, al jurado de los TORI Awards y a sus clientes por contribuir a su trayectoria.

Con 11 premios TORI, Area CV continúa consolidando su presencia en Latinoamérica mediante servicios de posicionamiento ejecutivo y marca personal.

Acerca de Area CV

Area CV es una firma especializada en marca personal y posicionamiento ejecutivo que acompaña a directivos y profesionales de Latinoamérica y otros mercados internacionales. Fundada por Renzo Maurtua-Neumann, integra estrategia de carrera, narrativa ejecutiva, currículums y posicionamiento en LinkedIn para comunicar el valor diferencial de cada cliente y fortalecer su presencia profesional.