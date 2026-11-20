Area CV suma 11 premios TORI y fortalece el posicionamiento ejecutivo en Latinoamérica
Con tres nuevos galardones y nueve nominaciones en los TORI Awards 2026, la firma suma cuatro años consecutivos de reconocimientos internacionales por su trabajo en comunicación estratégica de trayectorias profesionales
Area CV, firma especializada en marca personal y posicionamiento ejecutivo, obtuvo tres nuevos premios en los TORI Awards 2026, organizados por Career Directors International (CDI) https://careerdirectors.com/. Los reconocimientos destacan su capacidad para transformar trayectorias profesionales en narrativas que proyectan liderazgo, resultados y valor diferencial.
Los TORI Awards son un referente internacional de excelencia en la elaboración estratégica de currículums, reconocidos como uno de los certámenes más prestigiosos del sector y comparados con los "Óscar" de la redacción de currículums. Sus evaluaciones están a cargo de expertos internacionales y consideran la estrategia, redacción, marca personal y presentación visual.
En esta edición, Area CV obtuvo nominaciones en nueve de las diez categorías, su mayor participación hasta la fecha. Entre 2023 y 2026, la firma acumula 11 premios y 24 nominaciones, con cuatro años consecutivos de reconocimientos.
Esta trayectoria respalda su propuesta de marca personal y posicionamiento ejecutivo para directivos latinoamericanos con proyección internacional, mediante estrategias que integran currículums, perfiles de LinkedIn y comunicación profesional para destacar el valor, la experiencia y el liderazgo de cada cliente.
En 2026, Area CV obtuvo un segundo lugar en Best High Tech Resume y dos terceros puestos en las categorías de Currículum Ejecutivo Clásico y Sector Salud.
Su metodología combina análisis de trayectoria, identificación de logros y narrativa ejecutiva para fortalecer la marca personal y el posicionamiento profesional de cada cliente.
Este enfoque cuenta con la experiencia de Renzo Maurtua-Neumann, fundador y CEO, cuya trayectoria en dirección financiera y recursos humanos aporta una perspectiva empresarial orientada a destacar resultados, liderazgo e impacto profesional.
Maurtua-Neumann ha desarrollado más de 3.000 currículums y perfiles de LinkedIn para profesionales de más de 70 países, aportando una perspectiva internacional al acompañamiento de ejecutivos latinoamericanos.
Su propuesta integra estrategia de carrera, marca personal y posicionamiento en LinkedIn, con documentos personalizados y optimizados para sistemas de selección ATS.
Este enfoque acompaña a directivos en transiciones profesionales, nuevos retos laborales y procesos de fortalecimiento de su visibilidad en el mercado.
La firma agradeció a Career Directors International, Laura DeCarlo, Gayle Howard, al jurado de los TORI Awards y a sus clientes por contribuir a su trayectoria.
Con 11 premios TORI, Area CV continúa consolidando su presencia en Latinoamérica mediante servicios de posicionamiento ejecutivo y marca personal.
Acerca de Area CV
Area CV es una firma especializada en marca personal y posicionamiento ejecutivo que acompaña a directivos y profesionales de Latinoamérica y otros mercados internacionales. Fundada por Renzo Maurtua-Neumann, integra estrategia de carrera, narrativa ejecutiva, currículums y posicionamiento en LinkedIn para comunicar el valor diferencial de cada cliente y fortalecer su presencia profesional.
Sitio web: https://www.areacv.com/es