Despegar, la travel tech líder de América Latina, alcanzó un récord histórico este Buen Fin 2026 con un aumento de más de un 20 % en la demanda con respecto al año anterior, marcando un nuevo hito dentro de la compañía en México.

Este resultado refleja la capacidad de Despegar para capitalizar los momentos de mayor actividad turística y contribuir al movimiento de la industria, mediante su tecnología, oferta integral y conocimiento del comportamiento de los viajeros.

"Durante este Buen Fin tuvimos el mejor día de ventas en la historia de Despegar en México y nos convertimos en el principal aliado comercial de muchos de nuestros socios. Este hito refleja la fortaleza de nuestro modelo de negocio para seguir impulsando la industria turística de México en una de las temporalidades más importantes del año", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Destinos nacionales e internacionales que concentraron el interés

Las preferencias de los viajeros durante el Buen Fin muestran cuáles fueron los destinos que encabezaron el interés de los viajeros. En el ranking nacional, Cancún ocupó el primer lugar del total de búsquedas, seguido por Ciudad de México, Puerto Vallarta, Huatulco y Acapulco.

En el ámbito internacional, Punta Cana lideró las búsquedas, seguida por Madrid, Las Vegas, Nueva York y Tokio.

Nuevos destinos ganan terreno

En México, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez registró el mayor incremento, con 90 % frente al año anterior, seguido por Tijuana (+74 %), Querétaro (+65 %), Guadalajara (+53 %) y Monterrey (+52 %). Mientras que en el plano internacional, Guatemala destacó con un crecimiento de 144 %, seguida por Chicago (+98 %), Río de Janeiro (+85 %) y Londres (+77 %).

Tendencias de los viajeros

Durante esta temporada de descuentos se pueden identificar los hábitos de planeación y las experiencias que marcarán los próximos viajes:

• Preferencias por experiencias integrales: los paquetes de viaje destacaron con un crecimiento de 27 % frente a 2025.

• Tipo de experiencia: los viajes de ciudad representaron 41 % del interés, mientras que los destinos de playa concentraron 31 %.

• Fechas para viajar: diciembre concentró 29 % de las fechas de viaje consultadas, seguido por enero de 2027 y noviembre de 2026, ambos con 17 %.

• Anticipación de compra: los viajeros realizaron sus compras con un promedio de 61 días de anticipación.

• Canales digitales: la aplicación concentró 52 % de las órdenes y el sitio web 39 %.

A través de la tecnología y el análisis de datos, Despegar continuará anticipando y monitoreando las necesidades y preferencias de los viajeros, especialmente durante próximas temporalidades como Black Friday, Cyber Monday y Travel Tuesday, para identificar nuevas oportunidades, acercar alternativas de viaje y seguir contribuyendo al crecimiento del sector turístico en México.

"El récord alcanzado durante el Buen Fin confirma el potencial de estas temporalidades para dinamizar la demanda y generar nuevas oportunidades para toda la industria turística. Ahora nos preparamos para Black Friday, una nueva oportunidad para que miles de personas empiecen a darle forma a ese viaje que sueñan y que vienen planificando hace tiempo. Nos entusiasma saber que estas fechas pueden ser el punto de partida para que miles de personas conviertan esos deseos en experiencias reales", concluyó Claudia.