Un mensaje por WhatsApp para descargar una aplicación, una llamada telefónica para notificar sobre un supuesto cargo sospechoso o un correo electrónico para solicitar la “actualización” de tus datos. Todos estos escenarios parecen reales durante unos segundos, pero está la trampa.

Ante el incremento de las estafas financieras, la prevención y la cautela son los mejores aliados para proteger el patrimonio.

Jesús Medina Cantú, oficial de seguridad de la Información del Grupo Financiero Banorte, advierte que las técnicas de los ciberdelincuentes evolucionan constantemente, aunque la mayoría busca apelar a la urgencia o generar confianza a través de noticias falsas, buenas o malas, para conseguir que la víctima comparta datos sensibles o realice transferencias no autorizadas.

Por ello, aunque un mensaje aparente provenir de una institución financiera legítima o incluso muestre el número telefónico oficial en la pantalla, el enlace sugerido puede redirigir a un sitio apócrifo.

Al instalar aplicaciones desde estas ligas externas, los atacantes toman el control de la información confidencial para concretar operaciones fraudulentas.

¿Te llegó un mensaje del banco? Así es como te engañan para robar el dinero de tu cuenta Canva

¿Y, entones?

Para evitar caer en este tipo de ingeniería social, descargar aplicaciones únicamente desde Google Play o App Store.

Confirma que la app corresponda exactamente a la institución financiera antes de instalarla.

Si te llega un mensaje de invitación para instalar una herramienta, es indispensable consultar antes con el banco por los canales de atención oficiales.

Además, ante la petición de responder con un "sí" o un "no" a mensajes sospechosos, la instrucción es omitir cualquier respuesta.

Toma en cuenta que las amenazas no se limitan al entorno digital. En las transacciones presenciales, el skimming destaca como una técnica habitual para clonar tarjetas de crédito o débito mediante la alteración de cajeros automáticos o terminales punto de venta.

Para reducir significativamente los riesgos en operaciones presenciales, resulta prioritario inspeccionar la ranura y el teclado del cajero automático antes de introducir la tarjeta.

Rechaza la ayuda de personas extrañas durante cualquier transacción y cubre el teclado con una mano al digitar el NIP.

No olvides, mantener la tarjeta a la vista al realizar pagos en comercios, incluso, para evitar riesgos puedes utilizar herramientas digitales de cobro y retiro que te permiten disponer de efectivo sin necesidad de exponer el plástico.

“El principio fundamental de protección permanece inalterable ante cualquier intento de engaño: Si alguien te pide actuar con urgencia, tómate un momento para verificar. Siempre llamar a tu banco es la mejor opción para confirmar. A veces, esos segundos son la mejor protección para tu dinero".