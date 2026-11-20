El peso mexicano registra este viernes un intento de recuperación en el mercado cambiario, impulsado principalmente por un descenso global del dólar. Este movimiento ocurre tras una semana de alta volatilidad para la moneda local.

Durante el arranque de la sesión, la divisa mexicana se negoció en 19.0400 unidades por dólar, lo que representa un avance del 0.18% frente al precio de referencia del jueves. En esa jornada previa, el peso había tocado las 19.1390 unidades, marcando un nivel mínimo no visto desde junio de 2025.

Esta ligera recuperación llega como un respiro después de que el miércoles la moneda se hundiera más de un 2%, registrando su mayor caída diaria desde abril de 2025.

¿Cómo impactan las minutas de Banxico al tipo de cambio?

La reciente depreciación de la moneda está estrechamente ligada a las decisiones de política monetaria. La minuta de la reunión del 5 de noviembre del Banco de México (Banxico), donde se determinó un recorte a la tasa de interés en 25 puntos básicos, fue interpretada como "moderada" por los inversores.

De acuerdo con el documento, la mayoría de la junta de gobierno consideró que:

La reciente debilidad del peso tendrá un efecto limitado sobre la inflación.

Existen condiciones de holgura en la economía mexicana que justifican la medida.

Sin embargo, instituciones financieras como Banco Base señalaron en un reporte que existe un claro sesgo hacia futuros recortes. Esto ocurre a pesar de que la inflación general acumula 77 meses por encima del objetivo del 3%, lo que podría restar credibilidad a la guía prospectiva del banco central.

Pronóstico del dólar: ¿Qué esperan los mercados?

El panorama para el tipo de cambio mantiene a los analistas en alerta. Según un reciente informe del banco de inversión ING, el par USD/MXN cotiza holgadamente por encima de la barrera de los 19.00.

"Este resultado no debería haber sorprendido a Banxico tras el recorte de tasas", señaló ING.

Advirtieron que el nivel de 19.60 pesos por dólar representa un riesgo latente si el billete verde mantiene su fortaleza internacional.

A la par de los movimientos cambiarios, el viernes se dieron a conocer datos clave sobre el consumo interno. Las ventas al menudeo en México mostraron un panorama mixto durante septiembre:

Registraron una caída mensual del 0.3% en comparación con agosto.

Mostraron un crecimiento interanual del 2.2% frente al mismo mes del año anterior.

La correduría Monex destacó en un análisis que las perspectivas del consumo permanecen favorables. Esto se apoya en mayores salarios reales y expectativas de crecimiento económico, aunque no descartan riesgos asociados a la incertidumbre global y al mercado laboral.

Dólar hoy a peso mexicano del 20 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 20 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 18.12 pesos a la compra y 19.25 pesos a la venta.

- 18.12 pesos a la compra y 19.25 pesos a la venta. Banamex - 18.41 pesos a la compra y 19.44 pesos a la venta.

- 18.41 pesos a la compra y 19.44 pesos a la venta. Banorte - 17.80 pesos a la compra y 19.35 pesos a la venta.

- 17.80 pesos a la compra y 19.35 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.90 pesos a la compra y 19.50 pesos a la venta.

- 17.90 pesos a la compra y 19.50 pesos a la venta. Scotiabank - 18.20 pesos a la compra y 19.60 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 20 de noviembre de 2026 • 10:23 hrs BBVA México Compra $18.12 Venta $19.25 Banamex Compra $18.41 Venta $19.44 Banorte Compra $17.80 Venta $19.35 Banco Afirme Compra $17.90 Venta $19.50 Scotiabank Compra $18.20 Venta $19.60

*Tipo de cambio a las 09:18 horas

Con información de Reuters