¡Peso cae previo a decisión del Banxico! Precio del dólar hoy 5 de febrero de 2026

El peso mexicano retrocede por segunda jornada consecutiva previo a la decisión de la política monetaria del Banco de México (Banxico), con lo que el precio del dólar hoy 5 de febrero de 2026 cotiza en $17.38 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos del país este jueves.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.29%, a medida que el dólar subía a sus máximos en dos semanas, mientras una nueva volatilidad se apoderaba de las acciones en el exterior y los metales preciosos.

El mercado prevé que el Banxico conserve el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en su actual 7% después de haberlo reducido en un total de 425 puntos básicos desde inicios de 2024.

"Si el Banco de México mantiene la tasa estable, esperamos que el peso encuentre soporte y busque regresar hacia el rango de 17.20 a 17.25, especialmente si el tono del comunicado es restrictivo", opinó Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants, en un informe.

La semana pasada, la Reserva Federal estadunidense también dejó sin cambios el costo de los créditos luego de tres rebajas consecutivas.

Dólar hoy a peso mexicano del 5 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 5 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.52 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.52 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banamex - 16.77 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta.

- 16.77 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta. Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

vjcm