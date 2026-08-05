¡Peso gana! Precio del dólar hoy 5 de agosto de 2026

El peso mexicano registra ganancias este miércoles, impulsado por una menor demanda global de activos refugio y la debilidad del billete verde. Mientras tanto, los inversionistas mantienen la mirada puesta en las señales mixtas que emiten las economías de México y Estados Unidos.

Actualmente, la moneda mexicana cotiza en 17.2107 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.25% en la jornada.

¿Por qué el dólar pierde terreno a nivel global?

La apreciación del peso mexicano está estrechamente ligada a la dinámica internacional del dólar. El billete verde ha rondado mínimos de seis semanas frente a una cesta de las principales divisas del mundo.

Este retroceso responde, en gran medida, a las expectativas de una posible desescalada del conflicto en Irán. Al disminuir la tensión geopolítica, los inversionistas reducen su apetito por activos considerados como "refugio seguro" (como el dólar), favoreciendo a monedas emergentes como el peso mexicano.

Datos de empleo en EU: La clave de la semana

El rumbo del tipo de cambio en los próximos días dependerá fuertemente de la agenda económica estadunidense.

Reporte ADP: Se informó que la creación de puestos de trabajo en el sector privado de EU se desaceleró durante julio, dando señales de un enfriamiento laboral.

Lo que viene: Este dato es solo el preámbulo. Los mercados están a la expectativa de las cifras clave del viernes: las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, las cuales podrían definir los próximos movimientos de política monetaria de la Reserva Federal.

El panorama interno: Inversión empresarial en México

A pesar del buen desempeño cambiario, los datos internos en México muestran un panorama económico mixto.

Recientemente se dio a conocer que la inversión de las empresas disminuyó durante el mes de mayo. Esta caída interrumpe una racha positiva de dos meses consecutivos de avances, lo que ha moderado el optimismo de los analistas sobre el dinamismo de la actividad económica interna a corto y mediano plazo.

Dólar hoy a peso mexicano del 5 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 5 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.38 pesos a la compra y 17.51 pesos a la venta.

- 16.38 pesos a la compra y 17.51 pesos a la venta. Banamex - 16.72 pesos a la compra y 17.68 pesos a la venta.

- 16.72 pesos a la compra y 17.68 pesos a la venta. Banorte - 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 5 de agosto de 2026 • 10:40 hrs BBVA México Compra $16.38 Venta $17.51 Banamex Compra $16.72 Venta $17.68 Banorte Compra $16.05 Venta $17.55 Banco Afirme Compra $16.30 Venta $17.90 Scotiabank Compra $16.70 Venta $17.80

*Tipo de cambio a las 10:40 horas

Con información de Reuters