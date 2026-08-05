Multiva fortalece su plan de crecimiento; emisión de AT1 por 300 mdd

La emisión internacional de capital Additional Tier (AT1) de 300 millones de dólares de Banco Multiva representa un movimiento estratégico que no sólo fortalece la estructura de capital fundamental y los indicadores regulatorios de la institución, sino que sienta las bases para apalancar un plan de crecimiento en sectores clave, además de que confirma la confianza de inversionistas en la estrategia de largo plazo del banco.

En entrevista con David Páramo y en Negocios en Imagen, la directora de Banco Multiva, Tamara Caballero, resaltó que la operación es un hito importante, al complementar el capital del banco y financiar infraestructura, y lo más importante, dijo, abre la puerta a los mercados globales, que, “de la mano con estos inversionistas, podamos crecer el tamaño de nuestro banco”.

La directora de Banco Multiva agregó que en la operación participó un grupo integrado por Barclays, Goldman Sachs y Jefferies, como coordinadores globales y colocadores, mientras que White & Case S.C., White & Case LLP, Robles Miaja, S.C., Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP se sumaron con asesores legales de la emisión.

Emisión AT1 fortalece capital y capacidad de crecimiento

Caballero Velasco agregó que la emisión se concretó el 3 de agosto cuando los inversionistas fijaron el valor y la tasa a la que se invertirá, mientras que la liquidación de la emisión se llevará a cabo el próximo lunes 10 de agosto.

Resaltó que, en los últimos tres años, Banco Multiva se ha especializado en nichos que impulsan el desarrollo de México como son infraestructura, energía y el propio financiamiento directo a los gobiernos.

Los bancos de nuestra escala tienen que ser especializados para poder competir por los mejores clientes, los mejores mercados, incluso para competir con los bancos más grandes. Entonces, tenemos ese enfoque, ese plan estratégico y la contundencia en nuestros resultados”, sostuvo.

Plan México representa una oportunidad para Banco Multiva

Señaló que aunque el modelo de negocio de Banco Multiva no está centrado en el Plan México, es un aliado y representa un viento a favor, al contemplar una inversión de 5.6 billones de pesos en infraestructura de 2026 a 2030, en proyectos de energía, aeropuertos, carreteras, trenes y agua, y por ello requiere de un banco especializado en financiar más proyectos de este tipo e impulsar el crecimiento económico de México.

Banco Multiva también ya está participando en proyectos de esta índole. Los primeros dos proyectos que surgieron del Plan México, que fueron los aeropuertos de Tepic y de Puerto Escondido, los financiamos nosotros. Entonces, justo, este capital viene a reforzar nuestras capacidades para ser, sin duda, un aliado de Plan México”, dijo.

Expuso que Banco Multiva ha desplegado muchas obras y financiamientos para el gobierno de México y cuenta con un ‘pipeline’ estratégico de entre 68 y 70 mil millones de pesos distribuidos en 68 proyectos, en especial, en el sector energético en áreas como generación distribuida, autoconsumo y proyectos de gran escala con CFE.

Dijo que la emisión representa la capacidad de Banco Multiva de apalancar de forma independiente su crecimiento en los mercados internacionales.

*mcam