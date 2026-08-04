Multiva coloca emisión de capital AT1 en mercados globales: 300 mdd

Banco Multiva realizó una emisión internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) por 300 millones de dólares, una operación que fortalece su estructura de capital, amplía su capacidad de expansión y confirma la confianza de inversionistas internacionales en su estrategia de largo plazo.

Lo solidez del banco se refleja en su cartera de crédito, que en 2025 creció 39% con respecto al año anterior. multiva.com.mx

La colocación constituye un hito para la institución al tratarse de su primera emisión internacional.

Asimismo, refleja el reconocimiento del mercado global a un modelo de banca especializada con presencia en sectores estratégicos —como infraestructura, gobierno y energía—, además de ratificar la confianza en México como destino de inversión.

Los recursos obtenidos fortalecerán la capacidad de financiamiento del banco, le permitirán acompañar proyectos de mayor escala y reforzarán su oferta de soluciones especializadas para empresas, entidades públicas e inversionistas.

La emisión se realizó en un contexto favorable para la inversión de largo plazo en México, impulsado por iniciativas como el Plan México.

En este entorno, Banco Multiva ha fortalecido su participación en proyectos que contribuyen al desarrollo de infraestructura, la competitividad y el crecimiento económico del país.

Esta operación constituye un voto de confianza en nuestro modelo de banca especializada y en la estrategia que hemos construido en torno a sectores fundamentales de México. Nos permitirá también fortalecer nuestra capacidad para participar en proyectos de mayor escala, acelerar nuestro crecimiento y seguir innovando en el desarrollo de soluciones financieras a la medida de nuestros clientes”, señaló Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva.

Estrategia

Multiva ha emprendido una estrategia de crecimiento que se ha reflejado en una cartera de crédito histórica de 100 mil 444 millones de pesos al cierre de 2025, lo que representó un crecimiento de 39 por ciento respecto al año anterior.

Como parte de esta evolución, la institución incorporó el año pasado a su operación uno de los negocios fiduciarios más relevantes del país, con lo que fortaleció sus capacidades para estructurar y administrar proyectos de alto impacto económico.

En la operación participaron Barclays, Goldman Sachs y Jefferies como coordinadores globales y colocadores. White & Case S.C., White & Case LLP, Robles Miaja, S.C., Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuaron como asesores legales de la transacción.

Banco Multiva forma parte de Grupo Vazol, consorcio empresarial mexicano presidido por Olegario Vázquez Aldir.

La institución mantiene un compromiso de largo plazo con el desarrollo de México y opera bajo estrictos estándares de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio.