¡Peso avanza! Precio del dólar hoy 4 de agosto de 2026

El peso mexicano registró un avance significativo durante la jornada de este martes, impulsado por una clara disminución en la aversión al riesgo en los mercados globales. La moneda local mexicana cotizó en 17.2652 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.35% frente al precio de referencia del lunes, marcando una jornada positiva para la divisa.

Mientras el peso ganaba terreno, el índice dólar se mantuvo operando con pocos cambios, estabilizándose tras el repunte observado en la sesión anterior.

¿Qué está impulsando las ganancias del peso mexicano?

El principal catalizador de este optimismo financiero proviene de la geopolítica. Los inversionistas están evaluando positivamente la posibilidad de que se establezcan conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Este acercamiento tiene el potencial de aliviar significativamente las tensiones históricas en el Medio Oriente, lo que relaja los mercados emergentes y fortalece monedas como el peso.

Caída en los precios del petróleo: Un factor clave

El mercado energético también reaccionó a las noticias geopolíticas. Los precios del crudo descendieron a mínimos de tres semanas. Este movimiento a la baja fue detonado por dos eventos recientes:

Declaraciones oficiales de Qatar.

Pronunciamientos de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Ambas posturas avivaron fuertemente las expectativas de una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Esto asegura una mejora proyectada en el flujo de energía a través del estratégico estrecho de Ormuz, tranquilizando a los mercados globales que temían recortes de suministro.

La confianza del consumidor en México rompe récord

A nivel local, los factores macroeconómicos también brindan soporte a la economía. Durante el mes de julio, la confianza del consumidor en México experimentó un aumento notable, alcanzando su nivel más alto desde octubre de 2025.

De acuerdo con las cifras desestacionalizadas más recientes, este repunte histórico fue impulsado por mejoras simultáneas en los cinco componentes que integran el indicador, reflejando un optimismo generalizado sobre la situación económica de los hogares y del país.

Dólar hoy a peso mexicano del 4 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 4 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.41 pesos a la compra y 17.54 pesos a la venta.

- 16.41 pesos a la compra y 17.54 pesos a la venta. Banamex - 16.72 pesos a la compra y 17.86 pesos a la venta.

- 16.72 pesos a la compra y 17.86 pesos a la venta. Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:13 horas

Con información de Reuters