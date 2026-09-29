¡Peso repunta tras tocar las 18 unidades! Precio del dólar hoy 29 de septiembre de 2026

El peso mexicano mostró un ligero respiro la mañana de este martes al registrar un avance marginal frente al dólar estadunidense, estabilizándose luego de haber cruzado un nivel crítico que encendió las alertas en los mercados financieros.

Actualmente, la moneda mexicana cotiza en 17.9730 unidades por dólar, lo que representa un avance del 0.03%. Sin embargo, la jornada ha estado marcada por la volatilidad, ya que en sus primeras operaciones la divisa mexicana llegó a tocar los 18.0260 pesos por dólar, su nivel más débil desde marzo de este año.

¿Por qué el dólar superó los 18 pesos?

La depreciación temporal del peso responde principalmente a la fortaleza global de la divisa estadunidense. El dólar ha estado rozando máximos de varios meses frente a una canasta de las principales divisas del mundo.

Los inversores mantienen una postura de cautela, refugiándose en el dólar, a la espera de indicadores económicos clave que definirán los próximos movimientos en las tasas de interés.

Datos clave en EU que definirán el tipo de cambio esta semana

El rumbo del par USD/MXN en los próximos días dependerá en gran medida de la agenda económica de Estados Unidos. Los mercados tienen la mira puesta en dos grandes reportes:

Índice de Precios de los Gastos de Consumo Personal (PCE): Es la medida de inflación favorita de la Reserva Federal (Fed). Si el dato es mayor a lo esperado, el dólar podría fortalecerse aún más ante la expectativa de que las tasas de interés se mantengan altas por más tiempo.

Datos del mercado laboral (Nómina no agrícola): Un reporte de empleo sólido en Estados Unidos suele dar un impulso adicional al billete verde, lo que podría presionar nuevamente al peso mexicano hacia la barrera de las 18 unidades.

Petróleo y tensiones geopolíticas: El factor externo

A la par del comportamiento de las divisas, los mercados de materias primas también juegan un rol en la estabilidad financiera. Los precios del petróleo operan de manera estable este martes. No obstante, persiste un clima de tensión debido a las posibles interrupciones del suministro mundial de crudo vinculadas al actual conflicto en el Medio Oriente.

Para los inversionistas en México, la combinación de la inflación estadounidense, los datos de empleo y la geopolítica mundial serán los factores determinantes para saber si el peso logrará consolidarse por debajo de los 18 por dólar, o

Dólar hoy a peso mexicano del 29 de septiembre de 2026

El precio del dólar hoy 29 de septiembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.18 pesos a la compra y 18.31 pesos a la venta.

- 17.18 pesos a la compra y 18.31 pesos a la venta. Banamex - 17.48 pesos a la compra y 18.52 pesos a la venta.

- 17.48 pesos a la compra y 18.52 pesos a la venta. Banorte - 16.80 pesos a la compra y 18.30 pesos a la venta.

- 16.80 pesos a la compra y 18.30 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.80 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta.

- 16.80 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:48 horas

Con información de Reuters