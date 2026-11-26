El peso mexicano registró una nueva caída este jueves, extendiendo la racha negativa de la jornada previa que lo ubicó en niveles mínimos no vistos desde abril del año pasado. La moneda local cotizaba en 19.6305 pesos por dólar, lo que representa un retroceso del 0.23%.

De mantenerse esta tendencia al cierre, la divisa mexiana acumularía siete sesiones consecutivas de pérdidas, presionada principalmente por la cautela de los mercados financieros frente a la política monetaria en Norteamérica.

El principal catalizador de la depreciación actual es el temor de los inversionistas ante un posible estrechamiento en el diferencial de tasas de interés entre el Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

En la jornada previa, se dieron a conocer datos que mostraron un repunte en la inflación estadunidense durante octubre. Esta cifra reforzó las expectativas del mercado de que la Fed podría aplicar mayores alzas en sus tasas de interés, restando atractivo a los activos de economías emergentes.

Como consecuencia directa, los capitales globales han reducido su exposición a estrategias de carry trade (pedir prestado en monedas con tasas bajas para invertir en divisas con mayores rendimientos, como el peso).

"Las posiciones de carry trade continúan desmantelándose ante temores de un menor diferencial entre las tasas del Banco de México y la Reserva Federal", explicó Banco Base en un reporte financiero.

Factores clave para la jornada: Banxico y feriado en EU

Para el resto de la sesión cambiaria, los analistas mantienen la atención en dos eventos determinantes que marcarán el ritmo del tipo de cambio:

Reporte trimestral de Banxico: Los mercados locales aguardan la publicación del informe del banco central mexicano en busca de señales claras sobre las perspectivas de inflación, crecimiento económico y la trayectoria futura de las tasas de interés.

Día de Acción de Gracias en EU: Debido al feriado estadunidense, se anticipan bajos volúmenes de negociación en el mercado cambiario ante la ausencia de inversionistas de ese país.

Riesgo de volatilidad por baja liquidez

Aunque un menor volumen de operaciones suele traducirse en fluctuaciones moderadas, los especialistas advierten que el mercado permanece vulnerable ante cualquier anuncio inesperado.

"Esto podría ocasionar que el tipo de cambio muestre movimientos acotados durante la sesión, aunque la menor liquidez también incrementa el riesgo de movimientos abruptos ante noticias relevantes", advirtió Banco Base.

Dólar hoy a peso mexicano del 26 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 26 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 18.85 pesos a la compra y 19.99 pesos a la venta.

- 18.85 pesos a la compra y 19.99 pesos a la venta. Banamex - 19.14 pesos a la compra y 20.20 pesos a la venta.

- 19.14 pesos a la compra y 20.20 pesos a la venta. Banorte - 18.55 pesos a la compra y 20.05 pesos a la venta.

- 18.55 pesos a la compra y 20.05 pesos a la venta. Banco Afirme - 18.70 pesos a la compra y 20.30 pesos a la venta.

- 18.70 pesos a la compra y 20.30 pesos a la venta. Scotiabank - 19.10 pesos a la compra y 20.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 26 de noviembre de 2026 • 11:06 hrs BBVA México Compra $18.85 Venta $19.99 Banamex Compra $19.14 Venta $20.20 Banorte Compra $18.55 Venta $20.05 Banco Afirme Compra $18.70 Venta $20.30 Scotiabank Compra $19.10 Venta $20.20

*Tipo de cambio a las 11:06 horas

Con información de Reuters