Ahorro en afores sufre los vaivenes financieros: reporte de julio

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (afores) registraron minusvalías por 92 mil 763 millones de pesos durante julio, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El saldo negativo observado en el séptimo mes del año representó una contracción de 224% frente a los rendimientos reportados en el mismo periodo de 2025.

Se trató de las segundas minusvalías registrada en el transcurso de 2026. Las primeras se dieron en marzo, cuando la volatilidad global derivada del conflicto bélico en Oriente Medio detonó pérdidas por 417 mil 321 millones de pesos.

De acuerdo con el organismo regulador, las tensiones geopolíticas y las decisiones de política monetaria internacional pesaron sobre los instrumentos de inversión.

"En julio de 2026, la reactivación del conflicto y la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios su tasa de referencia incidieron en el comportamiento de los mercados financieros", detalló la Consar.

Dicho entorno afectó los principales indicadores de Wall Street: el S&P 500 cedió 0.1% y el Nasdaq cayó 3.2 por ciento.

A nivel local, los portafolios del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) mantuvieron exposición a instrumentos de renta variable nacional y extranjera, por lo que reaccionaron a los movimientos globales.

A pesar del tropezón de julio, la Consar destacó el carácter transitorio de estas fluctuaciones.

"La naturaleza de las inversiones del SAR contempla este tipo de comportamientos. El Sistema está diseñado para afrontarlos mediante un horizonte de inversión de largo plazo, una cartera diversificada que contribuye a mitigar los riesgos y una estrategia de inversión acorde con la etapa de vida de las y los trabajadores", puntualizó.

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Regresarán ganancias

Durante la primera quincena de agosto, las condiciones del mercado permitieron una recuperación de 118 mil 800 millones de pesos.

Con este impulso, el acumulado de plusvalías de enero a la primera quincena de agosto de 2026 escaló a 510 mil 100 millones de pesos, cifra superior en más de 30% a los 391 mil 300 millones de pesos acumulados al cierre de julio.

El regulador insistió en que los movimientos a la baja no significan una pérdida real salvo que el trabajador realice un traspaso o un retiro de su cuenta individual. "Es importante precisar que las minusvalías son transitorias, no representan pérdidas definitivas y no implican necesariamente una decisión de inversión errónea, por lo que se revierten con el tiempo conforme evolucionan las condiciones de los mercados", añadió la autoridad.

Ante la prevalencia de la volatilidad en el entorno financiero global, la Consar sugirió a los cuentahabientes actuar con prudencia.