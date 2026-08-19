Fraudes con IA ponen a prueba la seguridad de las apuestas en línea: 57% sufrió ataques.

El uso de inteligencia artificial generativa y deepfakes se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad para la industria del juego y las apuestas en línea en América Latina, donde 57% de las empresas consultadas reportó haber enfrentado ataques mediante estas tecnologías durante el último año.

Los datos forman parte de Blindar el Juego 2026, estudio presentado por la empresa de verificación de identidad Unico, que recoge la perspectiva de directivos del sector sobre fraude digital, mecanismos de autenticación y experiencia de los usuarios. De acuerdo con el reporte, 34% de las compañías registró un incremento en el volumen de intentos de fraude y 67% considera que su exposición a este tipo de prácticas ha empeorado.

El fenómeno ocurre mientras los dispositivos móviles concentran buena parte de la actividad de las plataformas. Según el estudio, más de 50% de las conexiones a servicios de juego y apuestas se realiza mediante teléfonos celulares y ocho de cada 10 jugadores en línea los utilizan como su dispositivo principal.

Fernando Paulin, CEO de Unico México, explicó que la sofisticación de los ataques obliga a las empresas a ampliar los mecanismos de identificación más allá del registro inicial de los usuarios.

Los perpetradores de fraude operan en red y aprenden de cada intento. Si cada empresa se protege únicamente con su propia información, la industria siempre reaccionará después del ataque”, señaló.

La investigación identifica riesgos en diferentes momentos de la actividad de los jugadores, desde el registro y el inicio de sesión hasta los cambios de dispositivo, depósitos, retiros de fondos y recuperación de cuentas.

Sin embargo, la detección se concentra principalmente en las primeras etapas: 35% de los casos se identifica durante el registro de campos obligatorios, 21% en la verificación de identidad mediante documentos y otro 21% durante el uso de códigos OTP o mecanismos de segundo factor.

Especial

Miguel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta (AIEJA), advirtió que la inteligencia artificial también ha incrementado las herramientas disponibles para quienes buscan vulnerar los sistemas de las plataformas.

La inteligencia artificial ha abierto enormes posibilidades, pero también está siendo utilizada para desarrollar fraudes cada vez más sofisticados mediante la manipulación de documentos, imágenes e incluso voces”, afirmó.

El estudio advierte, además, que reforzar los controles mediante procesos demasiado extensos puede afectar la permanencia de usuarios legítimos. El 35% de las empresas identifica el abandono de jugadores durante los procedimientos de verificación como un problema, mientras 36% señala afectaciones en sus ingresos por esta causa.

Entre las compañías que reportan pérdidas relacionadas con estas fricciones, 62% las sitúa entre 1% y 5%. A la vez, 29% de los jugadores exige completar su verificación en menos de un minuto, de acuerdo con los resultados presentados.

Para Ochoa Sánchez, el desafío consiste en evitar que una mayor protección derive en procesos que desalienten al usuario. “En el juego online necesitamos verificar en cuestión de minutos que una persona es realmente quien dice ser, porque si el proceso tarda demasiado, el usuario puede abandonar la plataforma; si reducimos los controles, también aumentamos nuestra exposición al fraude”, sostuvo.

Blindar el Juego 2026” plantea cuatro líneas de acción para el sector: ampliar la colaboración entre empresas frente a los ataques, proteger a los operadores formales, sustituir procesos que generan fricción por tecnología de verificación y establecer controles continuos durante toda la actividad del jugador.

Rosa Ochoa, fundadora y directora general de Blue Global Gaming, señaló que fortalecer estos mecanismos también tiene implicaciones para el mercado regulado, al considerar que los operadores legales compiten con actores que utilizan tecnología sin enfrentar las mismas obligaciones.

El estudio concluye que el avance de la IA generativa obliga a las plataformas a transitar de verificaciones aisladas hacia sistemas capaces de contrastar de manera continua la identidad de la persona, sus documentos y la actividad realizada dentro de las cuentas.