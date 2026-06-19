¡Peso repunta! Precio del dólar hoy 19 de junio de 2026

El peso mexicano avanza en la sesión del viernes hacia terreno positivo frente al dólar, impulsado por una moderación en la aversión al riesgo a nivel global. Los inversionistas evaluaron un panorama geopolítico mixto, marcado por la volatilidad diplomática en Medio Oriente y una sesión de menor liquidez en los mercados internacionales.

Para entender el movimiento de los mercados de este viernes, estos son los tres factores determinantes:

Cotización del peso: La moneda mexicana cotiza en 17.3131 unidades por dólar , lo que representa una apreciación del 0.16% frente al precio de referencia del jueves.

La moneda mexicana cotiza en , lo que representa una apreciación del frente al precio de referencia del jueves. Recuperación: Con este avance, el peso rompe una racha de dos sesiones consecutivas de pérdidas.

Con este avance, el peso rompe una racha de dos sesiones consecutivas de pérdidas. Baja liquidez: La sesión financiera transcurrió con un volumen de operaciones menor al habitual, debido al cierre de los mercados estadounidenses por día feriado.

El comportamiento del tipo de cambio estuvo fuertemente ligado a las noticias internacionales. Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que estaban programadas para llevarse a cabo este viernes en Suiza, fueron canceladas. Esta decisión se tomó tras el recrudecimiento de los combates en Líbano, lo que inicialmente inyectó cautela entre los operadores y dejó en el aire el calendario diplomático para reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico comercial.

Sin embargo, la tensión en los mercados logró estabilizarse tras el anuncio posterior de un acuerdo de cese al fuego en Líbano entre Israel y Hezbolá. Este respiro diplomático ayudó a contener el nerviosismo de los inversionistas y favoreció a monedas emergentes como el peso.

Dólar hoy a peso mexicano del 19 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 19 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.47 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.47 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banamex - 16.79 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta.

- 16.79 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 19 de junio de 2026 • 10:24 hrs BBVA México Compra $16.47 Venta $17.60 Banamex Compra $16.79 Venta $17.78 Banorte Compra $16.15 Venta $17.65/span> Banco Afirme Compra $16.30 Venta $17.90 Scotiabank Compra $16.70 Venta $17.90

*Tipo de cambio a las 10:24 horas

Con información de Reuters