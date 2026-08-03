Utilidades trimestrales de Pemex no reflejan una recuperación financiera: IMCO

Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó utilidades por 18 mil millones de pesos durante el segundo trimestre de 2026, esos resultados no representan una recuperación financiera de la empresa, ya que obedecen a factores extraordinarios y no a una mejora estructural, afirmó Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el especialista explicó que, mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene un desempeño positivo, Pemex continúa acumulando pérdidas en el año.

La CFE acumula utilidades en lo que va del año por 47.6 mil millones de pesos. Al final del día la hoja de resultados es positiva", señaló, aunque advirtió que la empresa enfrenta un aumento en su pasivo laboral y mantiene una deuda elevada de largo plazo.

Sobre Pemex, destacó que las utilidades trimestrales contrastan con las pérdidas acumuladas de 27 mil millones de pesos en lo que va de 2026.

Si lo comparamos con Exxon, Shell, BP o Petrobras, el resultado de Pemex es pequeño; sus utilidades son limitadas considerando que fue un trimestre extraordinario para un operador petrolero", afirmó.

Ocampo explicó que el resultado fue impulsado por un precio promedio del petróleo de 89 dólares por barril y por las aportaciones del Gobierno federal, que superan los 100 mil millones de pesos en el año.

Si quitáramos esas aportaciones gubernamentales, el resultado de Pemex se vería muy distinto", sostuvo.

Añadió que la petrolera enfrenta problemas estructurales derivados de la menor exportación de crudo para privilegiar la refinación, actividad que históricamente genera pérdidas para la empresa, además de la falta de recursos para invertir y revertir la caída en la producción.

También recordó que Pemex continúa siendo la petrolera más endeudada del mundo, con pasivos cercanos a 77 mil millones de dólares.