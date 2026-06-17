¡Peso cotiza estable a espera de decisión de la Fed! Precio del dólar hoy 17 de junio de 2026

El peso mexicano inició la jornada de este miércoles mostrando una notable estabilidad y pocos cambios en el mercado cambiario. Los inversionistas mantienen una postura de cautela en las horas previas a que la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) anuncie su decisión de política monetaria, mientras continúan evaluando de cerca el panorama geopolítico en Medio Oriente.

Cotización actual del peso mexicano frente al dólar

La moneda mexicana registró una pérdida marginal frente a la divisa estadunidense, manteniéndose en un rango de negociación estrecho que refleja la expectativa generalizada del mercado.

La divisa local cotiza en 17.1929 unidades por dólar, con una pérdida marginal del 0.06% respecto al precio de referencia de ayer, cuando llegó a 17.1830 pesos por billete verde. Esta ligera depreciación demuestra que, a pesar de las presiones externas, el peso mexicano conserva una base sólida de soporte antes de los anuncios macroeconómicos clave.

La Fed bajo la lupa: La primera reunión presidida por Kevin Warsh

El principal catalizador de volatilidad para el tipo de cambio este día es la conclusión de la reunión de política monetaria de la Fed. Este encuentro adquiere una relevancia histórica al ser el primero presidido por Kevin Warsh.

Los operadores y analistas de Wall Street anticipan el siguiente escenario:

Tasas de interés sin cambios: El consenso del mercado espera que el banco central estadunidense mantenga sin movimientos los tipos de interés de referencia.

El consenso del mercado espera que el banco central estadunidense mantenga sin movimientos los tipos de interés de referencia. Foco en el comunicado oficial: La atención no estará en la tasa en sí, sino en el tono del comunicado y en las nuevas previsiones económicas (Dot Plot).

La atención no estará en la tasa en sí, sino en el tono del comunicado y en las nuevas previsiones económicas (Dot Plot). Discurso sobre la inflación: Existe el temor de que la Fed adopte una postura más estricta (hawkish) debido a los riesgos inflacionarios globales.

El factor Medio Oriente: Petróleo e inflación en la mira

El segundo frente que monitorean los inversionistas es el desarrollo del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Aunque el precio del crudo ha experimentado caídas recientes ante la expectativa de un pronto acuerdo de paz, los analistas advierten que los riesgos no han desaparecido.

Perspectiva de los analistas: El mensaje de la Reserva Federal podría reflejar una mayor preocupación por la inflación persistente, avivada precisamente por las tensiones en Medio Oriente. Una Fed más restrictiva tendería a fortalecer al dólar, lo que pondría a prueba la resistencia del peso mexicano en las próximas jornadas.

El mercado cambiario se encuentra en una fase de "esperar y ver". Las próximas horas serán determinantes para definir si el peso mexicano rompe la estabilidad actual o si consolida su posición frente al dólar.

Dólar hoy a peso mexicano del 17 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 17 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.34 pesos a la compra y 17.47 pesos a la venta.

- 16.34 pesos a la compra y 17.47 pesos a la venta. Banamex - 16.61 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.61 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banorte - 15.95 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 15.95 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 17 de junio de 2026 • 08:42 hrs BBVA México Compra $16.34 Venta $17.47 Banamex Compra $16.61 Venta $17.60 Banorte Compra $15.95 Venta $17.60 Banco Afirme Compra $16.30 Venta $17.80 Scotiabank Compra $16.70 Venta $17.90

*Tipo de cambio a las 08:42 horas

Con información de Reuters