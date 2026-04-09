¡Peso avanza por segundo día! Precio del dólar hoy 9 de abril de 2026

El peso mexicano avanza por segunda jornada consecutiva y extiende sus ganancias, en un mercado cauteloso atento a un frágil cese al fuego en Medio Oriente, pactado entre Estados Unidos e Irán, con lo que el precio del dólar hoy 9 de abril de 2026 cotiza en $17.34 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una apreciación del 0.54% frente al precio de referencia del miércoles, cuando registró su mayor avance diario desde abril de 2025, animado por un mejor ambiente para los activos de riesgo y una disminución de los precios del crudo.

El avance del peso mexicano desafiaba un soporte técnico ubicado por Kapital Grupo Financiero en 17.35 unidades para la sesión, a medida que los inversores asimilaron además una serie de datos económicos publicados en México y Estados Unidos.

A nivel local se dio a conocer que la inflación general avanzó en marzo a su mayor nivel en cerca de año y medio, mientras que el índice subyacente desaceleró. Por su parte, las minutas del más reciente encuentro del Banco de México (Banxico) mostraron una junta de gobierno profundamente dividida sobre cómo sopesar los nuevos riesgos inflacionarios.

Dólar hoy a peso mexicano del 9 de abril de 2026

El precio del dólar hoy 9 de abril de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.49 pesos a la compra y 17.62 pesos a la venta.

- 16.49 pesos a la compra y 17.62 pesos a la venta. Banamex - 16.79 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta.

- 16.79 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.60 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.60 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 16.20 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 11:03 horas

Con información de Reuters

vjcm