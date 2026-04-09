Inflación de México se acelera a 4.59% en marzo de 2026, su mayor nivel en casi año y medio

La inflación de México hiló su tercer más al alza y se ubicó en 4.59% en marzo de 2026, su mayor nivel desde octubre de 2024, impulsada principalmente por un aumento en los precios del jitomate, transporte aéreo, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.86 % respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.59 por ciento, mientras que en el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.31 % y la anual, de 3.80%.

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, disminuyó a un 4.45%, desde el dato anterior de un 4.50%. Al interior, los precios de las mercancías subieron 0.29% y los de los servicios 0.48%.

En tanto, el índice de precios no subyacente se ubicó en 5.05% tras haber aumentado 2.46%. Dentro de este, los precios de frutas y verduras incrementaron 10.75% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.85%.

En contraste con los productos que más subieron de precio, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga; el huevo; y la carne de cerdo disminuyeron sus precios en marzo de 2026.

Productos que subieron de precio en marzo de 2026

De acuerdo con el Inegi, los productos y servicios que más subieron de precio y con ello influyeron en la inflación fueron:

Pepino, con un incremento de 42.71%

Jitomate, con un aumento del 42.01%

Transporte aéreo, con una alza del 26.28%

Limón, con un incremento del 18.26%

Tomate verde, con un aumento del 16.46%

Papa y otros tubérculos, con una alza del 14.92%

Productos que bajaron de precio en marzo de 2026

Los productos y servicios que más bajaron de precio en el tercer mes del año fueron:

Nopales, con una baja del 8.86%

Papaya, con una disminución el 4.40%

Otras frutas, con una reducción del 3.77%

Paquetes de internet, telefonía y TV de paga, con una baja del 3.59%

Huevo, con una disminución el 2.69%

Otras verduras y legumbres, con una reducción del 1.98%

Frijol, con una baja del 1.34%

Carne de cerdo, con una disminución del 1.28%

Banxico retoma recorte a su tasa

El mes pasado, el Banco de México (Banxico), que tiene una meta de inflación del 3% +/- un punto porcentual, retomó su ciclo de recortes a la tasa clave, con una disminución de un cuarto de punto a un 6.75% y señaló que hacia adelante valoraría "la pertinencia y el momento" de realizar una reducción adicional.

La decisión tomó por sorpresa a gran parte del mercado que esperaba que la autoridad extendiera una pausa monetaria que había puesto en marcha en febrero ante los riesgos para la inflación global derivados del conflicto en Medio Oriente.

La gobernadora, Victoria Rodríguez , dijo la semana pasada que el período de ajustes estaría cerca de llegar a su fin. Según una encuesta de Citi , el mercado anticipa que la tasa cerraría 2026 en un 6.5%, lo que implicaría una nueva disminución de 25 puntos base, probablemente en la reunión de junio.

Por lo pronto, está previsto que más tarde en el día el Banco de México divulgue la minuta de su último encuentro.

Con información de Reuters

vjcm