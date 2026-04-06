¡Peso avanza! Precio del dólar hoy 6 de abril de 2026

El peso mexicano inició la semana con un sólido desempeño y alcanzó su mejor nivel en semanas, impulsado por un mayor apetito por activos de riesgo tras revelarse que Estados Unidos e Irán analizan un plan para poner fin al conflicto en Medio Oriente, con lo que el precio del dólar hoy 6 de abril de 2026 cotiza en $17.76 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

Durante la jornada de este lunes la divisa mexicana registra una ganancia del 0.56%, en un contexto de normalización de liquidez en los mercados luego de los feriados de Semana Santa. Según explicó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, el tipo de cambio podría fluctuar en un rango estimado de 17.75 a 18.05 pesos por dólar a lo largo del día.

“Los operadores están cubriendo posiciones, y el nivel de los 17.80 actúa como un soporte psicológico mayor que, de romperse, podría llevar al peso a niveles no vistos desde el inicio de la crisis de Ormuz”, señaló Mendoza.

El impulso en los mercados se dio luego de que se difundió que Estados Unidos e Irán evalúan un plan, negociado por Pakistán, que busca un alto el fuego inmediato y un acuerdo de paz más amplio en un periodo de 15 a 20 días, de acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones.

La propuesta surge en medio de crecientes presiones, ya que el presidente estadunidense Donald Trump advirtió el fin de semana que podría desatar un “infierno” sobre Teherán si no se llegaba a un acuerdo antes del martes, lo que permitiría reanudar el tráfico a través del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el suministro global de petróleo.

La evolución del conflicto y el avance del plan de negociación seguirán siendo factores clave para el comportamiento del peso y otros activos emergentes en los próximos días.

Dólar hoy a peso mexicano del 6 de abril de 2026

El precio del dólar hoy 6 de abril de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.94 pesos a la compra y 18.07 pesos a la venta.

- 16.94 pesos a la compra y 18.07 pesos a la venta. Banamex - 17.24 pesos a la compra y 18.19 pesos a la venta.

- 17.24 pesos a la compra y 18.19 pesos a la venta. Banorte - 16.60 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

- 16.60 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.00 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta.

- 17.00 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta.



*Tipo de cambio a las 09:00 horas

Con información de Reuters

vjcm