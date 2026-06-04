Mars Snacking opera plantas 100% eólicas; sostenibilidad, compromiso global

Al menos siete de las nueve plantas de manufactura de Mars Snacking Latinoamérica, ubicadas en México son operadas al 100% con energía renovable, específicamente con tecnología eólica.

Entrevistado durante la Cumbre Chirey Imagen Sostenibilidad 2026, Víctor Marroquín, presidente de la empresa, dijo que la compañía concibe estas acciones como una inversión, por lo que una de sus principales metas es la reducción de sus emisiones contaminantes.

Para nosotros es una gran inversión. La verdad es que nuestro enfoque para el presente y el futuro es realmente un compromiso a nivel global. Tenemos una meta para el 2030 reducir nuestras emisiones, por ejemplo, con 50% y estar en el Net Zero para el 2050. Estamos muy orgullosos de que siete de nuestras nueve plantas ya están 100% operadas con energía renovable, eólica particularmente”.

Detalló que las directrices del corporativo familiar permiten planificar con base en plazos generacionales y no únicamente bajo cierres fiscales trimestrales.

Los tres ejes que rigen el plan de Mars Snacking Latinoamérica

Es por ello que su plan se divide en tres ejes que abarcan el cuidado ambiental, el impulso social y el bienestar.

El directivo reconoció que los recursos hídricos también representan uno de los principales retos para la empresa, pues al cierre de 2024 registró una disminución de 40% en esta brecha dentro de sus complejos dedicados a la producción de confitería y alimento para mascotas.

“En nuestras plantas, estamos reduciendo nuestros consumos de agua en las diferentes operaciones que tenemos y también es parte de la estrategia para el cuidado del agua, como uno de nuestros pilares”, agregó.

*mcam