Proceso de descarbonización: Aeroméxico reduce sus emisiones de CO2

En 2025, Aeroméxico redujo sus emisiones de C02 en 11% comparadas con 2019, afirmó Karen Farías, directora de Sostenibilidad y ESG en Aeroméxico.

Y esto significa que trabajamos mucho en la parte de renovación de nuestra flota”, comentó la directora durante la Cumbre Chirey Imagen Sostenibilidad 2026.

Aeroméxico cuenta con la flota más grande de su historia, al sumar 170 equipos, de los cuales alrededor de 60% son aviones de nueva generación.

“Es un tema de desarrollo de nuevos motores que también nos ayudan a reducir nuestras emisiones, ser más eficientes con el uso del combustible y también eso nos lleva a que demos una mejor experiencia”.

La directora puntualizó que la estrategia de sostenibilidad de Aeroméxico se basa en su ruta de descarbonización que tiene tres pilares básicos, la excelencia operativa, el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación y la renovación de la flota.

Por otra parte, Farías mencionó que la reducción de emisiones debe contemplar una colaboración más cercana entre la industria privada y las aerolíneas.

Ruta sostenible

El informe de sostenibilidad de la empresa destaca su reciente debut en la bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), dijo Farías.

Además, la compañía fue reconocida por la Asociación Internacional de Tráfico Aéreo en materia de seguridad a nivel regional.

En la parte social, Aeroméxico cuenta con programas para sus empleados, así como iniciativas como la de prevención de trata de personas.

Con la cual el año pasado logramos tener un reconocimiento por parte de Naciones Unidas por nuestra exposición Destino Libertad, a través de la cual llegamos a más de un millón de visitantes”

Además, como resultado de sus buenas prácticas, por segundo año consecutivo, Aeroméxico fue reconocida como la aerolínea más puntual del mundo.

*mcam